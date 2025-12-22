旅のヘアセットにagetuya、トライアル福岡空港店・東松山店で取り扱い開始！

株式会社ACROVE

株式会社ローネジャパン（本社：東京都新宿区、以下 ローネジャパン）が展開するヘアアイロンブランド「agetuya（アゲツヤ）」は、この度、株式会社トライアルカンパニー（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：石橋 亮太、以下 トライアル）が運営する「メガセンタートライアル福岡空港店」「メガセンタートライアル東松山店」で、販売開始いたしました。

agetuyaの商品ラインナップは、お手軽に髪の毛のお悩みを解決できる幅広い商品展開と豊富なカラーバリエーションが特徴です。中でも、場所や電源に縛られず、簡単にスタイリングできる、携帯に特化した「agetuya コードレスミニヘアアイロンII」は大変人気です。航空輸送の規制に対応した着脱式のリチウムイオン電池を採用し、飛行機内に持ち込みが可能なため、飛行機を降りた瞬間からスタイリングが可能です。



この度、トライアルの2店舗で販売が開始されることにより、旅行直前にスタイリンググッズを持参し忘れたことに気づいた場合でも、その場で購入でき、安心して旅先まで持っていくことができます。

是非、旅行前に「メガセンタートライアル福岡空港店」「メガセンタートライアル東松山店」にお越しください。

◼︎高まる外出先でのヘアセット需要と課題

旅行先や話題のカフェなど、特別な場所での思い出をSNSに投稿することが日常となった今、写真や動画に映るヘアスタイルへのこだわりは、かつてないほど高まっています。

その特別な一枚を撮る直前に、サッと髪を整えたい。そうしたSNS時代ならではのニーズが、コンパクトで持ち運びやすいモバイルヘアアイロンの需要を後押ししています。

しかし、多くの従来製品はリチウムイオン電池が本体に内蔵されているため、航空機内への持ち込みが制限されるという課題を抱えていました。これは、ユーザーレビューでも頻繁に指摘される不満点であり、「コードレスで持ち運べる」という利便性とは裏腹に、必要とされる旅行というシーンで活用しづらいという矛盾を生んでいました。

■販売開始店舗

・メガセンタートライアル福岡空港店（福岡県 糟屋郡 志免町別府2丁目17-20）

・メガセンタートライアル東松山店（埼玉県 東松山市 小松原町11-2）

※お取り扱い商品や在庫状況は各店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※メガセンタートライアル東松山店のOPENは、2025年12月中を予定

■トライアル販売開始商品の紹介（一部）

・商品名：コードレスミニヘアアイロンII

・カラー：ホワイト／グレー

・本体サイズ：約W32× H205mm

・本体重量：約185g（電池含む）

・温度設定：3段階（160 / 180 / 200℃）

・付属品：ポーチ、充電用type-C USBケーブル、キャップ、取扱説明書（保証書付）

・商品名：コードレスブラシアイロンプラス

・カラー：ホワイト／ブラック／ピンク

・本体サイズ：約W40 × H200mm

・本体重量：約250g（電池含む）

・温度設定：5段階（120 / 150 / 170 / 190 / 210℃）

・付属品：耐熱ポーチ、スタイリングレクチャーブック、充電用type-C USBケーブル、取扱説明書(保証書付)

商品の詳細は公式サイトよりご覧ください：https://ronne.co.jp/pages/agetuya

◼︎株式会社トライアルカンパニー会社概要

代表取締役社長：石橋 亮太

本社所在地 ：福岡県福岡市東区多の津1-12-2 トライアルビル

設立：1981年7月

売上高：8,038億円（2025年6月期）※グループ連結

URL ：https://www.trial-net.co.jp/

◼︎agetuyaとは

agetuyaは、シリーズ累計288万本（2010年6月18日～2025年3月31日、メーカー出荷実績）に及ぶ販売実績をもつヘアケアブランドです。幅広い商品展開と豊富なカラーバリエーションを提供し、お手軽に髪の毛のお悩みを解決できるラインナップが特徴です。20代を中心に多くのリピーターを獲得しており、その高い顧客満足度と市場での強い支持を示しています。さらに、主力商品は楽天市場でデイリー1位を獲得したほか、テレビショッピングQVCでは放送後わずか18分で完売するなど、多くのお客様からご支持をいただいています。

公式サイト ：https://ronne.co.jp/pages/agetuya

agetuya Instagram ：https://www.instagram.com/agetuya_official/

agetuya X ：https://x.com/AgetuyaOfficial

agetuya TikTok：https://www.tiktok.com/@agetuya_official

◼︎株式会社ローネジャパンとは

ローネジャパンはヘアアイロンを展開する「agetuya（アゲツヤ）」の企画・販売を手掛ける企業です。ECモールや家電量販店を中心に展開し、ECモールではランキング1位や上位を獲得するなど高い評価を得ています。2023年より株式会社ACROVEのグループ会社となり、これまでの実績を基盤に、両社のシナジーを活かし、事業展開を加速させています。

会社名 ：株式会社ローネジャパン

設立 ：1993年11月

代表者 ：代表取締役社長 山田哲夫

所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

◼︎株式会社ACROVEについて

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業（CX事業）」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名 ：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）

設立 ：2018年11月15日

代表者 ：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数 ：260名（2025年11月時点）

所在地 ：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」