【いわきFC】定道大成 氏、スプリントコーチ就任のお知らせ
このたびいわきFCは、今季まで水戸ホーリーホックでスプリントコーチを務めていた定道大成 氏が2026シーズンよりスプリントコーチに就任することとなりましたので、お知らせいたします。
【定道 大成（TAISEI SADAMICHI）】
| 生年月日
1996年9月24日（29歳）
| 出身
兵庫県
| 経歴
2022年4月～：埼玉西武ライオンズ、Honda 陸上競技部、Honda ソフトボール部、東京国際大学 駅伝部
2024年～：水戸ホーリーホック
| コメント
「いわきFCのフットボールは『90分間止まらない、倒れない』魂の息吹くフットボール。
これを実現するために、スプリントトレーニングは欠かせません。
僕の師である前スプリントコーチの秋本真吾さんが、Jリーグ初のスプリントコーチとしていわきFCに就任したのは2022年。
クラブとしても、Jリーグ初挑戦の年でした。
就任初年度にJ3優勝、J2昇格を決め、日本サッカー界に大きなインパクトを残しました。
秋本さんは、いわきFCというクラブの歴史の中で間違いなく欠かせない人物であり、多くの歴史を塗り替えてきた一人です。
その後任という重要な役目は、誰にでも務まるものではないことは分かっています。
そんな中、「後任を僕に託したい」と言ってくれました。
この瞬間、僕がサッカー界にスプリントコーチとして何をもたらせるのか、そして何をもたらさなければならないのかを考えました。
スプリントコーチが、どのクラブにも存在する世界を創り上げたい。
スプリントトレーニングを通して、サッカー界をより良くしていきたい。
これを実現するためには、いわきFCでスプリントコーチをやることに意味があると思います。
僕は、スプリントコーチになるまでも、なってからも、チャレンジすることだけを考えてやってきました。そして、これからもチャレンジをやめません。
いわきFCは、今年でクラブ創設10年を迎えました。そして、また新しい歴史を刻む10年が待っています。
実現したい世界を創るために、いわきFCとともにチャレンジします」