【いわきFC】定道大成 氏、スプリントコーチ就任のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたびいわきFCは、今季まで水戸ホーリーホックでスプリントコーチを務めていた定道大成 氏が2026シーズンよりスプリントコーチに就任することとなりましたので、お知らせいたします。

【定道 大成（TAISEI SADAMICHI）】

| 生年月日

1996年9月24日（29歳）

| 出身

兵庫県

| 経歴

2022年4月～：埼玉西武ライオンズ、Honda 陸上競技部、Honda ソフトボール部、東京国際大学 駅伝部

2024年～：水戸ホーリーホック

| コメント

「いわきFCのフットボールは『90分間止まらない、倒れない』魂の息吹くフットボール。

これを実現するために、スプリントトレーニングは欠かせません。

僕の師である前スプリントコーチの秋本真吾さんが、Jリーグ初のスプリントコーチとしていわきFCに就任したのは2022年。

クラブとしても、Jリーグ初挑戦の年でした。

就任初年度にJ3優勝、J2昇格を決め、日本サッカー界に大きなインパクトを残しました。

秋本さんは、いわきFCというクラブの歴史の中で間違いなく欠かせない人物であり、多くの歴史を塗り替えてきた一人です。

その後任という重要な役目は、誰にでも務まるものではないことは分かっています。

そんな中、「後任を僕に託したい」と言ってくれました。

この瞬間、僕がサッカー界にスプリントコーチとして何をもたらせるのか、そして何をもたらさなければならないのかを考えました。

スプリントコーチが、どのクラブにも存在する世界を創り上げたい。

スプリントトレーニングを通して、サッカー界をより良くしていきたい。

これを実現するためには、いわきFCでスプリントコーチをやることに意味があると思います。

僕は、スプリントコーチになるまでも、なってからも、チャレンジすることだけを考えてやってきました。そして、これからもチャレンジをやめません。

いわきFCは、今年でクラブ創設10年を迎えました。そして、また新しい歴史を刻む10年が待っています。

実現したい世界を創るために、いわきFCとともにチャレンジします」