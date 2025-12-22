TOMPLA株式会社と株式会社COBALTの統合による社名変更のお知らせ

TOMPLA株式会社

ドローンと人の共生を目指すTOMPLA株式会社（代表取締役：藤本 高史、本社：神奈川県川崎市幸区、以下「TOMPLA」）は、ドローンに関するワンストップサービスを提供する株式会社COBALT（代表取締役：中田 浩毅、本社：熊本県熊本市北区、以下「COBALT」）と統合し、2026年1月1日（木）に株式会社ERI Robotics（以下「ERI Robotics」）に名称を変更することをお知らせいたします。 また、今回の統合に伴い、COBALTが行っていた各事業を引き継ぎ、ERI Roboticsにて事業展開をしてまいります。

◆COBALTとの統合について

COBALTは、ドローンオペレーションだけではなく、ドローンパイロットの育成から点検機材の開発まで、長年の実績に培われた操縦技術と強力な現場体制でワンストップソリューションを提供しています。2021年1月に設立して以来、プラントや土木インフラなどで点検が難しい高所や狭隘な場所、環境的に点検が困難な場所などにおけるドローンを用いた点検撮影事業、写真やレーザーなどを用いた計測事業、ドローンパイロットを養成するためのトレーニングの提供などを行っています。

また、TOMPLA は、ドローンと人の共生による社会の実現を叶える企業です。屋内点検用小型ドローンのエントリーモデル「Small Doctor シリーズ」、工場やプラント設備の管理とメンテナンス上の課題をドローンやロボティクスの活用で解決する「TOMPLA Enterprise Solution」をサービスとして提供しており、小型ドローンやロボティクスを通じて事業者も生活者も安心できる次世代の社会の基盤を創っています。

そしてこの度、ドローンおよびロボティクスの実装をCOBALTの持つノウハウや技術と共に加速させるため、COBALTと統合を行い、社名を新たに「株式会社ERI Robotics」と変更する運びとなりました。COBALTが展開している各事業については、新会社のERI Roboticsにて継続して展開してまいります。またCOBALT代表取締役の中田浩毅はERI Roboticsの執行役員として引き続きソリューションの提供に尽力してまいります。

◆TOMPLA 代表取締役 藤本 高史のコメント

COBALTとの統合により、私たちはERI Roboticsとして新たな一歩を踏み出します。深刻化する日本の人手不足という社会課題に対し、両社の現場力と技術を結集し、ロボティクスの力で持続可能な産業構造の実現に貢献してまいります。ドローンをはじめ多様なロボティクスの可能性を拓き、社会基盤の未来を支える価値創出に一層取り組んでまいります。

ERI Robotics藤本◆COBALT 代表取締役 中田 浩毅のコメント

ERI Roboticsとしての新たな体制のもと、統合により現場へのロボティクス適用を加速できる仕組みを整えて、お客様により安心してご利用いただけるサービスへと進化させてまいります。これからも課題に寄り添い、産業の未来を支える確かなソリューションを提供してまいります。我々の挑戦にご期待ください。

ERI Robotics中田

◆新社名「株式会社ERI Robotics」の由来について

TOMPLAは、2025年10月27日にERIホールディングス株式会社の連結子会社となり、建築・土木・プラント・自然環境など幅広い産業分野における小型ドローンの可能性の追求と、その活用を通じた業界のさらなる発展・成長に寄与する事業を推進しています。

新社名の「株式会社ERI Robotics」の社名には、ERIグループ企業であるということが社名から明確に伝わるとともに、ドローンのみならずAIやさまざまな先端技術を用いて各業界の発展・成長に貢献していくという思いを込めています。