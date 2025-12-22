アントインターナショナルのAlipay+、ニューヨーク・リバティと地域活性化、サステナビリティ推進および青少年育成に関する複数年パートナーシップを発表

Ant Group CO., Ltd.

シンガポールを拠点とするフィンテックサービスプラットフォーム、アントインターナショナルのAlipay+は、本日、女子プロバスケットボールチームのニューヨーク・リバティと複数年にわたるパートナーシップ締結を発表しました。本パートナーシップにより、Alipay+は、ニューヨーク・リバティの公式スポンサーおよびサステナビリティイノベーションパートナーに就任し、Alipay+とニューヨーク・リバティは、ニューヨーク市の活性化、持続可能性、そして青少年の育成推進に向けた地域プログラムを共に支援します。

アントインターナショナルのCEOである楊 鵬（Yang Peng）と、ブルックリン・スポーツ＆エンターテイメントの副会長兼ニューヨーク・リバティのガバナーClara Wu Tsai氏

ニューヨーク・リバティのCEOであるケイア・クラーク（Keia Clarke）氏は、次のように述べています。

「アントインターナショナルおよびモバイル決済コミュニティとのパートナーシップは、競技の枠を超えたものです。私たちは共に、ニューヨークの未来、ここに生活する人々、環境、そして若者たちに投資しています。アントインターナショナルの地域社会の支援、サステナビリティとデジタルイノベーションへの取り組みから、アントインターナショナルこそが私たちの使命を支える理想的なパートナーであると確信しています」

アントインターナショナルのプレジデントであるダグラス・フィーギン（Douglas Feagin）は、次のように述べています。

「ニューヨーク・リバティの物語は、才能、情熱、チームワーク、そして粘り強さという、ニューヨークの精神を体現しています。こうした価値観は、サービスが行き届いていない地域社会や中小企業のために、若き起業家や世界中のパートナーが連携してイノベーションの最前線を切り拓くAlipay+のコミュニティにも通じるところがあります。ニューヨーク・リバティを応援できることを光栄に思うとともに、サステナビリティおよび青少年育成プログラムを通じて、ニューヨーク・リバティのパートナーの皆様から多くを学ばせていただけることを楽しみにしています」

Alipay+は、チームの地域活性化支援、環境保全および青少年育成に関するコミュニティ主導の取り組みにおいて重要な役割を果たしていきます。これらの取り組みは、主に以下の三つの分野に分けられます。

- 地域社会の支援：Alipay+はニューヨーク・リバティと連携し、地域コミュニティにリソースやデジタルツールを提供することで、地域の人々が自信を持ち、困難に立ち向かうことができるよう支援を行います。- サステナビリティ: Alipay+は、ニューヨーク・リバティとコミュニティによる都市の再森林化や環境保全活動を支援します。具体例として、シーズン中にニューヨーク・リバティがスリーポイントシュートを決めるたびに植樹を行う「Threes for Trees」プログラムや、使用済みシューズのリサイクルを促進し、公共バスケットボールコートの改修資金を提供するコミュニティプロジェクトがあります。- 青少年のスポーツおよびテクノロジースキルの育成: Alipay+は青少年向けのスポーツおよびテクノロジーに関するトレーニングプログラムやクリニックワークショップを、地域のパートナーや指導者と協力して企画・実施します。このような取り組みを通じて、デジタルスキル、テクノロジーへのアクセス、金融リテラシーの向上を支援し、デジタル格差の解消と次世代リーダーの育成を目指します。バークレイズ・センターで行われるニューヨーク・リバティのホームゲーム

パートナーシップの開始を記念して、Alipay+は12月18日に行われるニューヨーク・リバティの「Shoe Sorting Day」を支援します。このイベントは、チームの「Season of Giving（贈り物の季節）」イニシアチブの一環として行われ、ボランティアが寄付されたスニーカーを仕分けし、励ましのメッセージを手書きで添え、ニューヨーク市内で住居を失った学生に届けます。この取り組みは、ただ靴を届けるだけでなく、合わない靴が原因で自信を失い、積極的に活動できなくなるといった隠れた障壁を取り除くことも目指しています。新しいスニーカーを通じて、学生たちが自信を持ち、帰属意識を高められるよう、ニューヨーク・リバティとAlipay+は全力で取り組んでいきます。

本パートナーシップは、来シーズンにバークレイズ・センターで正式に開始されます。アリーナ内でのブランディング、SNSキャンペーン、地域との連携活動など、さまざまなマーケティング施策を展開し、ニューヨーク・リバティのファンや市内の地域社会に与える影響を最大化することを目指しています。

【ニューヨーク・リバティについて】

ニューヨーク・リバティは、1996年10月30日に設立された女子プロバスケットボールリーグ（WNBA）のオリジナルフランチャイズの一つであり、現在も残る3チームのうちの一つです。28年の歴史の中で6回 WNBAファイナルへ進出し、直近では2024年にWNBAチャンピオンシップを制覇しました。ブルックリン・ネッツのオーナーであるジョセフ・ツァイとクララ・ツァイが所有し、ホームゲームはブルックリンのバークレイズ・センターで行われます。詳しくは、公式サイト（www.nyliberty.com）をご覧ください。

【Alipay+（アリペイプラス）について】

アントインターナショナルが提供するAlipay+（アリペイプラス）は、世界中の加盟店と、アジア太平洋地域のデジタルウォレットユーザーをつなぐ、グローバルな越境決済およびデジタル化ゲートウェイです。フィンテック企業や加盟店に対し、革新的な越境デジタル決済および旅行関連サービスのソリューションを提供し、シームレスな消費者体験を実現するとともに、世界各地の中小企業に新たな成長機会を創出します。