3層仕立ての贅沢な味わい「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞／＜華やかミックスベリー＞」2026年1月6日（火）より期間限定発売

森永製菓株式会社

ダースプレミアム＜華やかバニラ＞ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、「ダース」ブランドより、３層仕立ての贅沢な味わいととろけるくちどけが楽しめる「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」を2026年1月6日（火）から期間限定で発売いたします。

「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」は、やさしいミルクのコク深いチョコレートとバニラの余韻を感じる3層仕立てのプレミアム品質な「ダース」です。「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」は、やさしいミルクのコク深いチョコレートと、ミックスベリーの甘酸っぱさが相性抜群です。華やかな味わいと余韻が楽しめる、バレンタイン時期にぴったりな商品の発売で、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■商品特長

「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」

とろけるようなバニラの余韻を感じるチョコレートを、やさしいミルクのコクを楽しめるチョコレートでサンド

「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」

とろけるようなミックスベリーの余韻を感じるチョコレートを、やさしいミルクのコクを楽しめるチョコレートでサンド

■商品概要

商品名：ダースプレミアム＜華やかバニラ＞／ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞

内容量：12粒

発売日：2026年1月6日（火）~無くなり次第終了

発売地区：全国／全ルート