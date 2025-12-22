AOKI公式オンラインショップにAtlas株式会社のAIシステム「EC Agent」を新規導入

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、AOKI公式オンラインショップにてAtlas株式会社（代表取締役社長：宮崎悠生）が開発したAIエージェント技術「EC Agent」を、2025年12月1日（月）より導入いたしました。公式オンラインショップご利用のお客様へ、個々の嗜好に基づいた最適な商品を提案し、きめ細やかな購買体験を提供するとともに、デジタル領域におけるサービス向上への取り組みを強化いたします。

■ユーザーの行動を“記憶”し、お客様一人ひとりに最適な商品をご提案

昨今、オンラインショッピングの需要が高まる中で、膨大な商品の中から「自分に合う一着」を見つけることへのサポートや、決済導線などオンライン上でのよりスムーズな購買体験がユーザーから求められています。この度、AOKIが導入した「EC Agent」は、ユーザーの閲覧履歴やクリック動作といった“行動”を記憶、分析し、AIがお客様の嗜好に合わせて最適な商品をポップアップ等で即座に提案するシステムです。従来の一律的なレコメンドとは異なり、サイト訪問時のお客様の目的をAIが理解し、関心の高いアイテムを自動的に提示することで、商品発見の利便性を高め、快適なオンラインショッピングをお楽しみいただけます。

■お客様の利便性を高め、店舗の対面接客のようにデジタルでもお客様に合わせた接客を目指して

本サービスの導入は、単なるシステムの機能追加にとどまらず、オンラインショップというデジタル空間においてもお客様一人ひとりを深く理解し、ニーズウォンツにお応えする接客力を高めるための施策です。AIが学習する「記憶」を活用することで、実店舗のスタッフのようにお客様の好みや着用シーンを想定しながら温かみのある接客提案が可能となることを目指してまいります。

AOKIでは今後も、お客様の「不」の解消はもちろんユーザー視点に立ったサービスの拡充に取り組み、より良いショッピング体験を通じて顧客満足向上を実現できるよう、力を尽くしてまいります。

■Atlas株式会社について

Atlas株式会社は、AIエージェントの基盤となる「Memory Layer(長期記憶)」技術を開発・実装するスタートアップです。独自技術を用い、ユーザーの行動や文脈をAIの“記憶”として継続的に解析し、高精度での推測を可能にします。この技術は小売・製造・公共などの多領域で活用され、人々の日常生活や消費行動に新しい価値を創出することを目指しています。

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4丁目5-12 a place by wine apartment 100

公式ホームページ： https://atlas-tech.co.jp/(https://atlas-tech.co.jp/)

Atlas社 「EC Agent」サービス概要

■何を（メンズ・レディース・大きいサイズなど）お探しかヒアリング！

■AIがお客様のお好みに合わせて商品をご提案！

※このリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1130-63aee9d6634de9edcbb41f5570bf47cb.pdf