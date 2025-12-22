「資産100倍」達成者の共通点と2026年の相場展望――KADOKAWA主催セミナーに現役億トレーダーMr.K、RES代表・児玉が登壇

株式会社RES

“これからの日本に再現性ある投資を”というミッションを掲げ、金融教育事業を展開する株式会社RES（アールイーエス｜住所：東京都千代田区、代表取締役：児玉 一希、以下：当社）は、2025年12月12日（金）にオンラインにて開催された株式会社KADOKAWA主催の「レジェンドトレードセミナー」に、当社と講師契約を結ぶ現役億トレーダーMr.K氏、当社代表の児玉が登壇したことをお知らせいたします。

開催背景

本セミナーは、「資産100倍」という偉業を達成したレジェンド投資家たちに共通する思考や行動を公開することを目的に開催されました。 情報社会といわれる現代においても、真に価値ある情報は「秘匿された知識」として一般には出回らない傾向にあります。

そこで、実績あるトレーダーたちが持つその希少な知識を体系化し、参加者が今日から投資のエキスパートの仲間入りを果たせるような、実践的かつ高度な学びの場を提供することを目指しました。

開催概要

セミナー内容について

- 日時：2025年12月12日（金） 20:00～22:00- 開催形式：オンライン配信（Zoomウェビナー｜当日はリアルタイム配信に加え、お申し込み者限定でのアーカイブ配信も実施）- プログラム構成：- - 前半： レジェンド投資家たちの思考・行動を紹介しながらの実践的トーク- - 後半： 登壇者たちが考える2026年の市場展望についての深掘り

現役億トレーダー・Mr.K氏、RES代表・児玉、そしてKADOKAWA編集者による三者鼎談形式にて、以下のテーマについて深掘りいたしました。

【第1部：レジェンド投資家の思考と実践】

個人投資家の多くが抱える疑問に答えつつ、ウォーレン・バフェットやウィリアム・オニールなどレジェンド投資家の行動特性や、再現性のあるテクニカル分析の手法について解説しました。

【第2部：2026年の未来予測】

公には語られない「ここだけの話」として、2026年の相場展望を大胆に予測。次なる市場の潮流をどう捉えるかについて、具体的な指針が示されました。

登壇者紹介

現役億トレーダー・Mr.K

慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。大学卒業後は大手企業に勤務する傍ら、2013年より株式投資を開始。初年度は大きな損失を経験するも、その過程で「資金の流れ」に着目することで相場に一定の再現性があることを発見する。以後、経済学や金融工学とは異なる“物理学的アプローチ”による株価予測手法を研究し、独自のCleartrade理論（クリアトレード）理論を確立。同理論では、価格と出来高の関係から市場の構造を解析し、感覚や経験に頼らない定量的な投資判断を可能にした。また、投資家が陥りやすい「負けるメカニズム」を数学的に解明し、厳密な資金管理理論を体系化。現在は、延べ5,000名を超える投資家をサポートしている。

▼ YouTubeチャンネル：

『Mr.Kの相場解説』

登録者数6.59万人（2025年12月22日現在）

https://www.youtube.com/@CLEARTRADEMrK

平日お昼12:10からは、ラジオ形式のライブ配信「Mr.Kの株ラジオ」を毎日放送中。その日の相場を“リアルタイム”で解説しながら「どう考え、どう動くべきか」を視聴者と一緒に整理していく時間です。ライブ内では、視聴者からリアルタイムで寄せられた質問にも随時回答しており、どんな投資レベルの方でも気軽にご参加いただけます。

株式会社RES（アールイーエス）

代表取締役：児玉 一希

1991年生まれ、東京都立川市出身。首都大学東京（現、東京都立大学）卒業後、2014年リクルートグループへ入社。2016年に転職をきっかけに金融教育業に携わり、自身も経験ゼロ投資家に。仕事をしながら無理なくできる長期投資スタイルで、経営者・上場企業役員・医師など指導した個人投資家は2万名に及ぶ。運営するYouTubeチャンネル『Trade Labo』は2021年9月の開設から3年半で登録者数26万人を超える。視聴者の半分以上が40～50代。煽らず冷静、倍速再生のように早口だが、短時間で多くの情報が理解できると好評を得ている。子供や主婦に教えるのも得意。2023年からは出版、セミナー登壇、記事寄稿など幅広く活動中。

▼ 代表著書：

『株式投資2年生の教科書』（出版：Gakken）

1.3万部を突破。「楽天Kobo電子書籍Award 2024」において、書籍・写真集部門［人生に役立つ本(国内編)部門］入賞

▼ YouTubeチャンネル：

『Trade Labo』

登録者数29.1万人（2025年12月22日現在）

https://www.youtube.com/@tradelabo2222

▼ X：

フォロワー1.4万人（2025年12月22日現在）

https://twitter.com/kazuki_kodama32

株式会社RES（アールイーエス）について

会社名：株式会社RES（アールイーエス）

代表取締役：児玉一希

設立：平成28年1月

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

連絡先：03-5295-7361 10:00～17:00(土日祝日を除く)

業務内容：

ジョイントベンチャー事業

プロデュース事業

自社メディア運営事業

RES（アールイーエス）コーポレートサイト：https://res-info.co.jp/