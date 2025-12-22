【JAPAN 47 GO厳選】新たな年の始まりに♪「JAPAN 47 GO」から、全国の初日の出情報をお送りします！
◆ 全国の初日の出情報をピックアップ ◆
混雑予想や現地までの経路検索もご確認いただけます。
【佐賀県 佐賀市】 九州佐賀国際空港 初日の出(https://www.japan47go.travel/ja/detail/1e0b195f-232d-4614-b202-9dbdbe55c587) （日の出時刻 7:22頃）
南に有明海、北に佐賀平野と360度のパノラマビューを楽しめる佐賀空港の展望デッキ。 新春初フライトや初日の出を観賞できます。（展望デッキ入場無料）。
【三重県 鳥羽市】 鳥羽展望台 海女のテラス(https://www.japan47go.travel/ja/detail/270fe891-119a-450b-8637-1c93b159b6d1) （日の出時刻 6:55～7:00頃）
鳥羽展望台では太平洋の水平線から昇る初日の出を拝む多くの見物客で賑わいます。
【愛知県 西尾市】 西尾市 三ヶ根山スカイライン山頂(https://www.japan47go.travel/ja/detail/ef253fb8-4cea-4e10-b617-0881d7ced2c9) （日の出時刻 7:00頃）
12月31日23時から1月1日8時まで年末年始特別営業。※山頂でのイベントはありません。
【長野県 諏訪郡富士見町】 恋人の聖地（八ヶ岳展望台）(https://www.japan47go.travel/ja/detail/a7e0eeb3-a01c-4e4c-a8e6-54ca7ab8df0c) （日の出時刻 6:50前後）
富士山と八ヶ岳連峰の間から出る初日の出は神秘的です。
【北海道 目梨郡羅臼町】 羅臼町 羅臼国後展望塔(https://www.japan47go.travel/ja/detail/7e6ce4f6-c7a8-4e9b-882f-5453593c4bb1)（日の出時刻 06:54）
根室海峡をはさみ、国後島より昇る日の出を見ることができます。
※最新の情報は必ずウェブサイト等でご確認ください。
