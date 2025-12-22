レーザー照射とプレゼンター機能に対応する2WAYワイヤレスプレゼンターを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、レーザー照射とマウスカーソル操作の2WAYで使える、振動機能付きタイマーを搭載したグリーンレーザーポインター「MA-WPR17BK」を発売しました。赤色光の約8倍視認性に優れた緑色光レーザーとジャイロセンサーを搭載し、プレゼン資料のポインティングだけでなく、本体の向きを変えるだけでPCのマウス操作が可能です。

ソフトウェア無しで使え、接続するだけで複数のパソコンで使い回しが可能です。

【掲載ページ】

品名：2WAYプレゼンター（グリーンレーザー・マウス操作対応・タイマー機能付き）

品番：MA-WPR17BK

標準価格：23,100円（税抜き 21,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MA-WPR17BK

プレゼンター機能とレーザーポインターがひとつに

これ1つで、マウス操作・PowerPoint操作もできるグリーンレーザーポインターです。

対面で行う会議・講演でも、オンラインで画面共有する際にも、伝えたい箇所を明確に示すことができます。

本体が振動するタイマー付き

プレゼンや講義で便利なタイマー機能を搭載しています。

時間が来ると本体が振動するので、時計を見ずに残り時間をスマートに確認できます。

カーソル操作やクリックができるマウス機能

付属のレシーバーをパソコンに接続すると、マウス操作が可能になります。

カーソルを画面上に表示・操作でき、クリック操作も可能です。

ジャイロセンサー搭載

手の動きで操作できるジャイロセンサーを搭載。ボタンを押しながら本体を傾けるだけでカーソルを操作できます。

2.4GHzワイヤレスで最大30m通信

電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応できます。

明るく見やすいレーザーポインター機能

レッドレーザーの約8倍明るいグリーンレーザーを採用しており、広い会議室や講義室でも活用できます。

プレゼンテーション向けの機能も充実

PowerPointのスライド進行（進む／戻る）、スライドショー開始/終了に対応します。

さらに「ペンモード」を搭載し、スライド上への書き込みも可能で、重要な箇所をその場で強調できます。

「ハイブリッド型会議」にも使える

オンラインと対面で同時に行う「ハイブリッド型会議」にも使用できます。

大画面ディスプレイでもオンライン参加者の画面でもカーソルやペン書き込みが表示され、明確に伝わります。

会議室の共用プレゼンターとして

ソフトウェア不要で、レシーバーと本体が自動でペアリングされるので接続してすぐに使えます。会議室などの共用プレゼンターとして活用できます。

レシーバーを本体に収納可能

使わない時は底面にレシーバーを収納できます。

電池交換がいらないUSB充電式

付属のUSBケーブルで繰り返し充電でき、電池交換は不要です。約1.5時間で充電できます。

Windows・Mac両対応

Windows・Mac両方のパソコンに対応しています。

安心の抗菌仕様

会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。

消費生活用製品安全法（PSC）適合

消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークを表示しています。

------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

レーザーポインター・プレゼン機器

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/laser-presen/index.html#presen

プレゼン関連特集（プレゼンテーションマウス）

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/pr-mouse.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MA-WPR17BK

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

------------------------------------------------------------------------------------------------

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5724-7ad59d0b7052bb98cfbd418dcc55d658.pdf