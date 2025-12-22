【いーふらん】福利厚生の一環として社内バスツアー「富士急ハイランド＆焼き肉コースランチツアー」を開催

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役会長 渡辺喜久男、以下いーふらん）は、福利厚生の一環として、いーふらんが保有するリムジンバスを使用した社内バスツアーを実施しましたことをお知らせいたします。

背景

いーふらんでは、社員が長く働き続けられる環境づくりを目指し、さまざまな福利厚生制度を導入しています。これは、「社員幸福満足度日本一」を目標に掲げ、社員一人ひとりが日常を豊かに過ごし、仕事にも前向きに取り組めるような環境を整えたいという想いに基づいています。

中でも社員に人気の福利厚生が、バスツアーです。このツアーは、行き先や企画が毎月異なり、社員が常に新鮮な気持ちで楽しめるよう工夫されています。毎回、部署や役職の垣根を越えて多くの社員が参加しており、社内のコミュニケーション活性化や、日々の業務から離れてリフレッシュする絶好の機会として大変好評です。

いーふらんでは現在5台のリムジンバスを所有しており、バスツアーをはじめとする様々なイベントで大活躍しています。運行は、社内の車両管理部に所属するプロのドライバーが担当するため、社員はいつでも安心・安全にイベントを楽しむことができます。

11月はいーふらん所有のリムジンバスを使い、「富士急ハイランド＆焼き肉コースランチツアー」を開催しました。富士急ハイランドでは“最恐お化け屋敷”として知られる戦慄迷宮に、社員と一緒に挑戦したいという代表取締役会長・渡辺喜久男の発案から、今回の企画が実現しました。

バスツアー概要

第53回目となる社内バスツアーでは、いーふらん代表取締役会長・渡辺喜久男が同行し、「富士急ハイランド＆焼き肉コースランチツアー」を開催しました。

・バスツアー当日の流れ

本社前集合

↓

富士急ハイランド

↓

せいざえもん 匠

↓

海老名SA

↓

本社前解散

バスの車内では、参加者全員に豪華景品が当たるビンゴ大会も開催され、大いに盛り上がりました。

いーふらんでは、「社員幸福満足度日本一」を目指し、バスツアー以外にもさまざまな福利厚生制度を導入しています。今後も、社員が安心して長く働ける環境づくりに努めてまいります。

当日の様子

普段は職種が異なるため交流が少ない社員同士も、いーふらんの福利厚生制度を通じて交流の機会を持つことができ、富士急ハイランドの最恐お化け屋敷「戦慄迷宮」に全員参加で挑戦しました。悲鳴をあげる社員がいる中、支え合いながら無事脱出することができ、仲間意識が芽生えました。

渡辺喜久男の出演するYoutubeチャンネル「渡辺喜久男のいーふらん日和」では過去のバスツアーの動画も公開しておりますので、ぜひご覧ください。

渡辺喜久男のいーふらん日和

https://www.youtube.com/@kikuo_watanabe

新卒採用を強化

いーふらんは創業以来、売上を連続して更新し続けており、2025年6月期には売上989億円を達成いたしました。現在は今期売上1,800億円を目標に掲げ、長期的には1兆円企業の実現を目指しております。いーふらんの主軸事業は高価買取店「おたからや」で、店舗数は全国1,630店舗と、業界最大級を誇っております。また、「おたからや」のグローバル展開も進めており、2025年2月には香港に海外1号店をオープン。続いて4月にシンガポール、6月に3カ国目となる台湾、そして9月にはインドネシア、11月にはタイへと出店を実現いたしました。今後は香港、シンガポール、台湾、インドネシア、タイ出店を皮切りに、アジアを中心としたエリアでの店舗展開を進めていく予定です。

国内外において「おたからや」を主軸事業として成長を続け、1兆円企業を目指してまいります。

その目標を達成するためには、挑戦心に富んだ若い社員の力が重要と考え、新卒採用に力を入れて取り組んでおります。新しいことに挑み続ける当社では、新しいポストが次々と生まれ、社歴に関係なく能力次第で活躍できる環境をつくりあげております。

新卒採用ページでは、当社の最前線で挑戦を続ける新卒入社社員たちのインタビューを公開しております。就活軸やいーふらんの決め手、今後の目標などありのままを語ってくれています。是非ご覧ください。

いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,630店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年10月31日までの全期間の直営店（374店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

