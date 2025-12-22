SKYMENU エキスパートTeacher スキルアップ公開勉強会「教師の主体性を引き出す校内研修のリ・デザイン」を1月10日にオンラインで開催

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は先生方のICT活用の後押しとなるよう、「SKYMENU エキスパートTeacher」または教育委員会の方々を対象に、定期的にオンライン勉強会を開催しています。

今回は全国の先生方に広く共有するために、どなたでも参加できる公開勉強会とし、2026年1月10日（土）にオンラインで開催いたします。テーマは、教師の主体性を引き出す校内研修です。全校で「自由進度学習」に取り組まれている東京都国分寺市立第四小学校の先生方とともに、授業改善の工夫や、全校で一体となって進めるための校内研修のアイデアを考えます。座談会とトークセッションの二部構成で、第一部のみの聴講も大歓迎です。ぜひご参加ください。

SKYMENU エキスパートTeacher スキルアップ公開勉強会お申し込みページ

https://www.skymenu.net/event/seminar2601/

※SKYMENU エキスパートTeacherとは

Ｓｋｙ株式会社は、ICTを日常的に活用する「スキル」を持ち、学びに対する「熱意」を発揮して、「創意工夫」に満ちた授業デザインによって子どもたちの学びを支えている先生方を対象に「SKYMENU エキスパートTeacher」認定制度を実施しています。条件を満たして申請をしていただくと、審査の上で「SKYMENU エキスパートTeacher」に認定いたします。「SKYMENU エキスパートTeacher」の先生方には、実践事例の発信や情報誌の取材など、さまざまな取り組みにご参画いただく機会を設けています。また、先生同士が交流できる場もありますので、情報収集やスキルアップにお役立ていただけます。

SKYMENU エキスパートTeacherについて詳しくはこちら

https://www.skymenu.net/expert-teacher/

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1188_1_56c841ff62657824096bd5aa0a2ffd5f.jpg?v=202512221152 ]

■プログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1188_2_8744c3051d50302ce2931e309ccfe599.jpg?v=202512221152 ]

※時間、内容などは予告なく変更になる場合がございます。

