地域密着型おでかけメディア「JAPAN SELECT」を運営するJAPAN SELECT株式会社、 ソウルドアウトグループへ参画

地域特化型おでかけ情報メディア「JAPAN SELECT」などを運営するJAPAN SELECT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：梅野 涼太、以下「当社」）は、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修、以下「ソウルドアウト」）の株式取得により、2026年1月1日付で同社の連結子会社となる契約を締結しましたことをお知らせいたします。

■背景と目的

JAPAN SELECTは、「Made in JAPANを世界に発信する」をミッションに掲げ、総フォロワー数220万人を超える地域特化型SNSメディアの運営や、全国60名以上の地域アンバサダーネットワークを活用したSNSマーケティング支援を行ってまいりました。

一方で、地域社会のマーケティングニーズは急速に多様化・高度化しており、観光領域にとどまらない包括的な支援が求められています。ソウルドアウトグループは、「ローカル×AIファースト構想」を掲げ、日本全国の中堅・中小企業の成長支援に注力しており、連結子会社のメディアエンジン株式会社を通じて「Social Marketing Initiative」を始動するなど、SNSを活用したフルファネルでの支援体制を強化しています。

今回、ソウルドアウトグループに参画することで、当社が保有する「地域SNSメディア」「一次情報ネットワーク」といったローカルアセットと、同グループが持つ強固なデジタルマーケティング基盤を融合させることが可能となります。これにより、支援領域を観光のみならず地域産業全体へと広げ、地方経済の活性化をさらに加速させていく所存です。

■ソウルドアウト株式会社について

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、顧客の成長ステージに合わせたソリューションを提供しています。

会社名：ソウルドアウト株式会社

代表者：代表取締役社長CEO兼CCO 荒波 修

設立：2009年12月16日

本社所在地：東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

URL：https://www.sold-out.co.jp/

■各社代表コメント

ソウルドアウト株式会社 代表取締役社長CEO兼CCO 荒波 修氏

ソウルドアウトグループは、地域、中堅・中小企業の成長を支える「ローカル×AIファースト構想」を掲げています。中でも、「地域に根ざしたローカル企業の支援」は我々にとって最重要テーマであり、インバウンドを含めた観光などを通じた地域活性化支援の需要は今後ますます大きくなるものと考えています。今回JAPAN SELECT社がグループ入りすることで、SNS、クリエイティブ、地域ネットワークといったローカルファーストに必要なケイパビリティが強化されます。このケイパビリティを最大限に活かし、グループの中期ビジョンを力強く推進してまいります。

JAPAN SELECT株式会社 代表取締役 梅野 涼太

当社は、「Made in JAPANを世界に発信する」を掲げ、SNSマーケティングを主軸として、全国の宿泊施設、飲食店、観光事業者などの国内・インバウンド集客を支援してまいりました。その中で、地域経済には観光産業のみならず、デジタルの力で開花するポテンシャルが数多く眠っていると確信しております。ソウルドアウトグループが推進する「ローカル×AIファースト構想」の下、当社の「ローカルアセット」とグループの強固なマーケティング基盤を融合させ、観光の枠を超え、地域産業全体の可能性を広げ、地方から日本経済を活性化できるよう全力を尽くしてまいります。

左：JAPAN SELECT株式会社 代表取締役 梅野 涼太

右：ソウルドアウト株式会社 代表取締役社長CEO兼CCO 荒波 修

■JAPAN SELECT株式会社について

全国47都道府県の地域観光に特化したInstagramアカウント（例：kyoto_select）を運営しており、総フォロワー数は180万人以上にのぼります。TikTokでも40万人がフォローしており、とくに「Japan Travel Select」は14.5万人の支持を集め、インバウンド向けPRにも強みを発揮しています。

また、社員・インターンを中心とした柔軟な運用体制と、全国60名以上の地域アンバサダーによるネットワークも大きな特徴です。

会社名：JAPAN SELECT株式会社

代表者：代表取締役 梅野 涼太

設立：2022年1月

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19 恵比寿ビジネスタワー10F

URL：https://www.japanselect.co.jp/

事業内容：SNSメディア運営、SNSマーケティング、インバウンド支援

