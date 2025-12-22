WiZ国際情報工科自動車大学校の学生チームが「U-22プログラミング・コンテスト2025」にて経済産業省商務情報政策局長賞を受賞！全国332作品から選ばれた、高専生・大学生らをおさえての快挙！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際情報工科自動車大学校（WiZ）のゲーム開発科3年生チームが、経済産業省後援「U-22プログラミング・コンテスト2025」にて、見事経済産業省商務情報政策局長賞を受賞しました！

▶ 全国332作品から選ばれた注目の学生作品

本コンテストは、次世代のIT人材育成を目的に1980年から開催されている日本有数の歴史と実績を持つプログラミング・コンテストです。これまでの受賞者からは、著名なゲーム開発者・ITエンジニア・起業家なども輩出しており、若手クリエイターの登竜門として業界内外から高い評価を得ています。

今年度は全国から332作品がエントリーされ3か月の厳しい審査を経て選ばれたファイナリストの中でも、特に優れた作品にのみ贈られるのが本賞です。

■最終審査会

日時：2025年11月30日（日）

会場：アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン合同会社

▶ 協力をカギに進める独創的なアクションゲーム「UNION」

WiZチームの受賞作品「UNION」は、“2人で協力してゴールを目指す”というマルチプレイ型の横スクロールアクションゲーム。プレイヤー同士が連携し合いながら進行する設計や、テンポ感、ステージギミック、ユーザーインターフェースの完成度が高く評価されました。

今回の受賞に際して、審査員からは、

「チームワークの面白さをシンプルなゲーム性で表現している」

「さらに面白いアイディアを作れそう！」といった声も寄せられました。

▶ WiZの教育方針が実を結ぶ成果に

本校では、ゲーム業界やIT業界を目指す学生に対して、「好き」から始まる実践教育を提供しています。今回の受賞は、学生自身の主体的な挑戦と、それを支える教育環境が結びついた成果です。

今後も、学生一人ひとりの創造力と技術力を育み、「夢を、かたちに。」を実現する教育を続けてまいります。

学校法人国際総合学園 国際情報工科自動車大学校

所在地：〒963-8811福島県郡山市方八町2-4-15

代表者名：佐藤 善邦

ＵＲＬ：https://wiz.ac.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/