カウカモ、池袋に初のリノベーションショールームをオープン。ショップライクで素材感が魅力の空間「Down.town」を公開

株式会社ツクルバ

株式会社ツクルバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 野村 駿太郎、以下「ツクルバ」）は、新たにリノベーションショールーム 「カウカモショールーム 池袋」を2025年12月13日（土）にオープン致しました。

「カウカモショールーム」は、ツクルバが提供する定額リノベ-ションパッケージ「LifeCatalog - renovation&livin'（ライフカタログ リノベーション＆リビン）」の内装・インテリアを実際に体験できる完全予約制のショールームです。

新規オープンした「カウカモショールーム 池袋」では、「ライフカタログ」全7種のうち「Down.town（ダウンタウン）」を採用しました。リアルな2LDKの間取りと、コンセプトである『そのままの素材感と好きなものを愛でる暮らし』が体験できる空間として再現しています。

壁付けキッチンと広い間取りにより、「好きなものを飾りながら暮らす」スタイルが実現され、生活動線に合わせたレイアウトで、実際の暮らしを自然に想像しながら見学できます。

「カウカモショールーム」は現在、池袋のほかに、恵比寿、清澄白河、吉祥寺にも展開しています。

新規オープン背景

2016年以降、首都圏では中古マンションの取引件数が新築マンションの供給戸数を上回る状況が続いており、「中古住宅をリノベーションして叶えたい暮らしにフィットさせる」という新しい住まい選びのスタイルが広がりつつあります。しかし、住宅購入を検討している多くの方々にとって、どのようなリノベーションを施せば「叶えたい暮らし」が実現できるのか、整理することは簡単ではありません。

「cowcamo（カウカモ）」の取引では、リノベーションショールームを見学したお客さまの成約率は、見学していないお客さまと比べて約10%高い傾向にあります。リノベーション後の住まいを実際に体験できるショールームが、住まい選びの決断を後押ししていることがうかがえます。

こうした背景のもと、ツクルバは、お客さま一人ひとりの「叶えたい暮らし」の実現をさらにサポートするため、リノベーションの魅力を気軽に見て、触れて、感じることができる場として、新たなリノベ-ションショールームを開設しました。

「カウカモショールーム 池袋」の主な特徴

「カウカモショールーム 池袋」は、お客さまがリノベーション後の暮らしをより具体的にイメージできるよう、以下の5つの特徴を備えています。

特徴1：素の素材感を活かした「ありのまま」の空間「Down.town」を採用

メインとなるLDKの内装・インテリアには、ツクルバが提供する定額リノベーションパッケージ「ライフカタログ」全7種のうち、「Down.town」を採用しました。

「Down.town」のコンセプトは、『そのままの素材感と好きなものを愛でる暮らし』。

木、コンクリート、鉄、タイルなどの素材をそのまま生かし、質感のある空間をつくることで、ショップライクな余白のある住まいを実現します。

特徴2：見せる収納やアイテムを楽しむ余白のあるデザイン

「Down.town」では、あえて「隠す収納」だけでなく「見せる収納」を取り入れ、家具やインテリア、好きなものを飾りながら暮らすスタイルを実現できます。自分好みのアイテムに囲まれ、生活を楽しむことができます。

特徴3：土間、無垢フローリング、躯体現しなどを活かしたリノベらしい空間

土間スペースや無垢の床材、躯体現しの天井など、マンションの骨格や素材の風合いを「活かせる」仕上げを採用。リノベーションらしいラフでありながら味わい深い空間をご体感いただけます。

特徴4：主寝室に「Down.town」以外のデザインも採用！「ライフカタログ」で多彩なスタイルを体験

メインの「Down.town」に加え、「Simple+（+natural）」の要素を取り入れたエントリーラインの寝室仕様を再現しました。この一室で、異なるデザインの魅力を一度に体験できるため、ショールーム見学を通じて「ライフカタログ」の複数のスタイルを効率的に比較し、お客さまの暮らしに最適なリノベーションを検討することができます。

特徴5：空間の編集性とライフスタイルに合わせた設計

「Down.town」は、「好きな家具やインテリアをレイアウトしやすいプラン」「内装の一部となった見せる収納」を持たせることで、住む方のライフスタイルや趣味、将来の変化に応じて空間を変えていきやすい設計となっています。

基本情報

施設名：「カウカモショールーム 池袋」

所在地：豊島区西池袋5-10-2 椿ビル3F

アクセス：

東京メトロ副都心線 池袋駅 徒歩2分

JR山手線 池袋駅・東京メトロ有楽町線 要町駅から徒歩6分

物件情報：79.32平方メートル ・2LDK＋ワークスペース＋パントリー

見学のお申し込み（完全予約制）：https://zfrmz.com/ZfnfIplurqMJrtHludzf

※ 購入済み物件のリノベーションの相談は承っておりません。

※学生の方、および不動産・建築同業者の方のご見学お断りしております。

■【特別開催】席数限定1月12日（月）13時～14時「カウカモセミナー特別版」in池袋 開催決定！

中古マンション購入の基礎がわかる人気セミナーを、今回は池袋ショールームにて開催します。

これから物件探しを始めたい方はもちろん、リノベーションに興味があり、実物を見てイメージを広げたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

セミナー概要

「住まい探しを始めたいが、何から考えればよいかわからない」という方に向け、物件選びや予算計画、購入プロセスの基礎を1時間で学べる内容です。通常版に加えて今回のセミナーは、本ショールームの見学ツアーも含まれている特別仕様になっています。

中古マンション購入・リノベーションの基礎を分かりやすく解説し、初めての住まい探しでも迷わないためのポイントを紹介します。

セミナーでわかること

・中古リノベーションのメリット

・物件探しのポイント

・購入にかかるお金と資金計画

・購入・リノベーションのスケジュール

・自分に合ったリノベーションのスタイル

無料相談会も実施！

セミナー後には、希望者向けに個別相談会（予約制）も実施いたします。

エージェントが参加者の状況に合わせて、購入の進め方や検討ステップを丁寧にアドバイスいたします！

住まい購入の第一歩として、エージェントがお客様のご状況に合わせて購入の進め方やコツをアドバイスしますので、合わせてご検討ください。

ご来場特典あり！住まい購入ガイドをプレゼント

当日会場にいらした方には「購入の進め方や資金について知れるカウカモパンフレット」を2冊セットでプレゼント！

お住まい探し中 あるいは これから探す予定の方、必見の内容になっています。

■開催情報

開催日時：1月12日（月）

セミナー：13:00～14:00

個別相談会（希望制）：14:10～15:00

開催場所：「カウカモショールーム 池袋」

所在地：豊島区西池袋5-10-2 椿ビル3F

参加費：無料

【申し込み方法】こちらのフォームよりお申し込み下さい

https://zfrmz.com/OfuVycPxQlkNz9PsMRbv

所要時間

・セミナー：約1時間程度

※相談会の当日枠数に限りがあります。満席になった場合、別日で調整させていただくことがありますので、担当者からのメールを必ずご確認いただくようお願い致します。

注意事項

・開場は10分前を予定しています。

・会場座席数に限りがございますので、ご案内内容が変更となる可能性がございます。

・お申込み後、ご都合が合わない場合は振替方法を提案させていただきますので、キャンセル/変更ご希望の場合はご連絡いただきますようお願いいたします。

・学生の方、および不動産・建築同業者の方のご参加はお断りしております。

■【期間限定】「選べるギフト」プレゼントキャンペーン実施中

現在カウカモでは、冬の住まい探しを応援する「冬のおでかけWEEKS」を開催中です。 期間中に「カウカモ中古マンション購入セミナー」「知りたいことから始めるマンション購入基礎講座」「中古リノベ見学会」のいずれかにご来場いただいた方を対象に、カウカモ10周年を記念して特別にセレクトした“住まいにまつわるギフト”全10種類の中から、お好きなギフトを1つプレゼント！

買い物や街歩きの“ついで”に立ち寄れる、より気軽な住まい探しの機会としてぜひご参加ください！

キャンペーンの詳細はこちら：https://buy.cowcamo.jp/season5-a

定額リノベ-ションパッケージ「ライフカタログ」とは

「ライフカタログ」は、価格や手間を抑えながら、自分好みの住まいやコーディネートを実現することができるカウカモオリジナルの定額リノベ-ションパッケージです。

お客さまは、カウカモでの物件購入に合わせて、オリジナルデザイン7種類の中からお好みの1つを選択した上で、フルリノベーションか部分リノベーションを行うことができます。さらに、暮らし方に合わせて家具・植物のパッケージをカスタマイズして利用することも可能です。定額パッケージなので資金計画が立てやすく、パッケージを選ぶだけで統一感のあるリノベーションに仕上がります。

サービスサイト https://lifecatalog.cowcamo.jp

「ライフカタログ」で展開する7つのデザイン

＜カウカモについて＞

cowcamo（カウカモ）は、「『一点もの』の住まいに出会おう。」をコンセプトにした、中古・リノベーション住宅の流通プラットフォームです。暮らしを妄想しながら好みの物件を楽しく探せるメディア、物件の売買やリノベーションを支援するエージェントサービスによって、中古・リノベーション住宅の「探す」「買う」「つくる」「売る・住み替える」まで一気通貫でサポートしています。“叶えたい暮らし” は十人十色。一人ひとりが、自分らしい暮らしを手に入れ、幸せに暮らしている。そんな世界を実現するサービスです。

https://cowcamo.jp/

＜株式会社ツクルバ 会社概要＞

「住まいの『もつ』を自由に。『かえる』を何度でも。」というVISIONのもと、住宅流通構造を顧客本位に変革するための事業を行っています。デザインとテクノロジーをかけあわせることで、住まいを人生の制約から、可能性を広げる選択肢へと進化させ、誰もが個性豊かな“叶えたい暮らし” を実現できる社会を目指します。

https://tsukuruba.com/

会社名：株式会社ツクルバ（東証グロース 証券コード：2978）

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-3-14 恵比寿SSビル 7F

設立：2011年8月

代表者：代表取締役CEO 野村 駿太郎

事業内容：中古・リノベーション住宅のマーケットプレイス型の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」（https://cowcamo.jp/）の企画・開発・運営、家を売りたい人と買いたい人のマッチングサービス「ウルカモ」（https://cowcamo.jp/urucamo/）の企画・開発・運営など