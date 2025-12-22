年末年始はLeminoでドラマやバラエティを満喫！全員にｄポイントがあたる「イッキ見！お年玉キャンペーン」実施中

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」にて、年末年始のお休みにイッキ見したい珠玉の国内ドラマや、思わず笑顔になれるバラエティ番組を次々と配信中です。

これにあわせ、参加者全員にｄポイント（期間・用途限定）があたる「イッキ見！お年玉キャンペーン」を実施中です。ぜひこの機会にそれぞれの作品にじっくりと浸ってみてはいかがでしょうか。

キャンペーンサイト：https://bit.ly/44tQXi3(https://bit.ly/44tQXi3)

【キャンペーン概要】

「みなと商事コインランドリー」(C)缶爪さわ・椿ゆず／KADOKAWA／「みなと商事コインランドリー」製作委員会「復讐の未亡人」(C)テレビ東京「量産型リコ」(C)「量産型リコ」製作委員会「にけつッ!!」(C) ytv

■キャンペーン名：

「イッキ見！お年玉キャンペーン」

■応募方法：

１.キャンペーン期間中にエントリー

２.エントリーした「dアカウント(R)」でLemino内の「地上波見逃し（広告付）」ジャンル内の対象作品のいずれかを視聴

■賞品：

対象作品を、週に1回視聴するごとに、全員に dポイント（期間・用途限定）10ポイントをプレゼントいたします。さらに、抽選で10名さまにdポイント（期間・用途限定）20,000ポイントをプレゼント。視聴週が多いほど当選確率がアップします。

■キャンペーン期間：

2025年12月22日（月）10:00～2026年1月11日（日）23:59

※週の区切り：

1週目 2025年12月22日（月）10:00～2025年12月28日（日）23:59

2週目 2025年12月29日（月）0:00～2026年1月4日（日）23:59

3週目 2026年1月5日（月）0:00～2026年1月11日（日） 23:59

■対象作品：

作品視聴ページに「地上波・広告付」のアイコンがついている無料配信作品

※キャンペーンの実施期間と各作品の配信期間は異なります。

※詳しくは下記キャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーンサイト :https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000155/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202512_nr-otoshidamacp-1222【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

・「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」の月額使用料は2026年2月1日（日）より1,650円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は2026年2月10日（火）より月額1,650円（税込）に改定いたします。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。