【ロルバーン】3月始まりのロルバーン ダイアリー、直営店で2026年2月6日（金） 発売開始。全287種が揃う26SSコレクション。

株式会社デルフォニックス

ステーショナリーメーカーとして、商品の企画デザイン、卸、輸出入、直営店「DELFONICS」「Smith」「DELFONICS Web Shop」を展開する株式会社デルフォニックス（本社：東京都、代表／デザインディレクター：佐藤達郎）は、2026年3月～2027年4月まで使える2026年3月始まりのロルバーン ダイアリーを、2026年2月6日（金）より発売します。また、一部店舗では先行発売を行うほか、全国の取扱店にて1月下旬より順次発売予定です。

2026年3月始まりのロルバーン ダイアリーは、サイズや用途に合わせて選べる全287種のラインアップをご用意。

各デザインの詳細は、発売に向け順次公開します。

春のダイアリーキャンペーン「Moment Journal」

春のダイアリーキャンペーンテーマは「Moment Journal（モーメント・ジャーナル）」。

モーメント・ジャーナルは、スマートフォンに残る何気ない写真に、“今の自分が感じたひとこと” を添えて書きとめる新しい記録のかたちです。いち早く手に取りたい方に向けた完全予約制の先行発売や、学びや感性を大切にしたい学生に向けたワークショップイベントを予定しています。

完全予約制の先行発売会

発売に先立ち、全ラインアップを実際に手に取れる 完全予約制の先行発売会を、大阪・東京にて開催します。いずれの会場も全日程、事前予約制となります。

■大阪

日程：2026年1月23日（金）～2月4日（水）

場所：デルフォニックス大阪ギャラリー

（大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルプラザ 1F ※デルフォニックス 大阪に併設）

■東京

日程：2026年1月30日（金）～2月4日（水）

場所：スミス オーテモリ前 イベントスペース

（東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワー B2F）



※予約、開催時間、入場方法など、詳細はデルフォニックスの手帳専門店にてお知らせいたします

2026年3月始まりロルバーン ダイアリー発売情報

発売日：2026年2月6日（金）

発売店舗：デルフォニックス 大阪、スミス各店、DELFONICS Web Shop

価格：737円～2,255円（税込）

※DELFONICS Web Shopでは上記日程の11:30～発売予定です

※全国の取扱店では、2026年1月下旬より順次発売予定です。



なお、発売に向けて気になる情報はすべてデルフォニックスの手帳専用SNSアカウントで公開予定。

全ラインアップのデザイン紹介、直営店限定アイテム、先行発売会の予約案内、ダイアリーと合わせて楽しめる周辺アクセサリーやワークショップイベント情報など、最新情報を順次お届けします。

ぜひフォローしてお待ちください。

■デルフォニックスの手帳専門店「DELFONICS DIARY STORE」

https://delfonics-diary.com/

■デルフォニックスの手帳専用SNSアカウント「DELFONICS Diary」

〇Instagram

https://www.instagram.com/delfonics_diary/

〇X

https://twitter.com/delfonics_diary



新しい年度を、自分の言葉で自分らしく記録していきたい方に。

その最初の1冊として、ぜひロルバーン ダイアリーを選んでみてください。



---

▶デルフォニックスと手帳について

デルフォニックスのものづくりは、1987年、日付を書き込めるタイプのフリーダイアリーからはじまりました。当時、日本製のダイアリーといえば機能性を重視したビジネス用のものが主流で、また輸入物はアメリカのポップなテイストのものばかりの時代でした。そんな中、デルフォニックスが重要視したのは、過剰なデザインを一切排除したヨーロッパらしさのあるシンプルなデザイン。それでいて冷たすぎず温かみのある、普遍的なもの。そのユニークで、新しいデザインアプローチにより、従来の文房具市場のみならず、雑貨店、ファッション業界からも注目を得ることとなりました。以来、改良を重ね、デザインも毎年刷新して作り続けているダイアリーは、今ではデルフォニックスの代名詞的な製品のひとつとなっています。

また、2022年秋より社内各部門を横断した「手帳チーム」の活動をスタート。チームでは、さまざまな取り組みを通して「『書く』ということ。手帳は、心の豊かさを生み出す道具である。」という思いをカタチにして参ります。

---

■DELFONICS

1本のペンと1枚の紙から生まれる文化は、無限大です。

つまり文具は道具であると同時に文化の入り口でもある。

私たちが作る文具は、実用的であるだけでなく、

使う人の感性や創造力を自由にするものでありたいと、考えます。

Stationery that frees your creativity.

デルフォニックスを選ぶ気持ちが、

本や、音楽や映画を選ぶ気持ちの近くにあることを願って。

---