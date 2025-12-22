エムとテオリア・テクノロジーズが事業提携契約を締結

株式会社エム

株式会社エム（本社：東京都港区、代表取締役CEO：森 進、以下「エム」という。）は、エーザイ株式会社の100%子会社であるテオリア・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：坂田 耕平、以下「テオリア」という。）と、脳画像データを活用した「脳の健康」に関する意識向上および行動変容を促進する取り組みを共同で推進するため、事業提携契約を締結しました。

近年の研究（※）では、認知症に関連する脳の変化は30～40代の働き盛りの世代からすでに静かに進行していることが示されており、早期の気づきと対策の重要性が高まっています。

こうした背景のもと、今回の提携は、エムが持つ高度な脳画像解析による「科学的エビデンス」と、テオリアが培ってきた生活改善や行動変容を導く「ソリューション力」を組み合わせるものです。

両社の強みを融合することで、脳の健康に関するデータや情報を提示するだけでなく、そのデータや情報をもとに働く世代が自身の脳の未来を深く理解し、具体的な行動変容へとつなげるための気づきや本質的な示唆を世の中に届けることを目指します。

協業の背景

今回の提携は、「認知症を発症してから向き合うのではなく、発症前から備え、リスクを低減することが当たり前の社会をつくりたい」という両社共通の想いから実現しました。

エムは、日本に蓄積された膨大な脳ドックデータを活用し、MRI画像から脳の萎縮や白質病変を数値化する全脳解析AIサービス「MVision health（エムビジョン ヘルス）」を開発。見えにくい脳の未病サインを可視化し、認知症を未病段階から管理するという新しいアプローチを推進しています。

一方、テオリアは、健常期から未病、発症後のケアまでを一貫して支える仕組みづくりを進めてきました。

企業・自治体向けの、働く世代の脳の健康管理サービス「そなえるパッケージ」などを通じ、早期の気づきと生活改善を促すソリューション提供に取り組んでいます。

その中で、「早期にリスクに気づき行動変容につなげるためには、認知機能のチェックに加えて、脳の器質的（構造的）変化の観察が不可欠である」ことを痛感していました。

こうした両社の背景から、エム社の高度な科学的知見と、テオリアの行動変容支援ノウハウというそれぞれの強みを相互に融合させ、シナジーを最大限に発揮するために、協業を実現する運びとなりました。

本提携は、脳の器質的（構造的）変化を早期に把握し、認知機能低下リスクの低減に取り組むことが当たり前の社会を構築するための、重要な第一歩となります。

協業の具体的な取組み（協業の範囲）

本業務提携における協業の範囲は、次の通りです。

● MRI画像を活用した脳の健康データ統合プラットフォーム構築

◯「MVision health」の受診者は、テオリアが提供するサービス「THEO ONE（テオワン）」

上で、電子的にレポートを確認することができます。さらに、個人の脳の健康に関連する複数の

指標を統合的に表示することで、脳の健康への理解を高めます。

● 行動変容を促すフィードバック・ソリューションの開発

◯ 脳の健康状態を知るだけではなく、日々の生活習慣等との関連性を明確にし、「脳の健康

状態を知り、生活を変えるきっかけを得る」一連の仕組みを、テオリアのノウハウを活用して

共同で作り上げます。

将来的には、脳の萎縮の将来予測や、生活習慣の改善による萎縮抑制のための具体的な行動提案を目指します。

レポートイメージ図

代表コメント

式会社エム 代表取締役CEO 森 進

自分の脳や体の状態を正確に把握することは、持続的な健康管理の基盤です。医療画像は疾患の有無だけでなく、臓器の質的変化や加齢の影響を精緻に可視化できる希少な情報源です。エムは、脳をはじめとする主要臓器の状態を客観的指標として提示する解析技術を開発してきました。こうした可視化は、単なる計測に留まらず、生活習慣データや行動変容支援と統合されて初めて価値が最大化します。このたびのテオリア社との提携は、「脳を知る」ことを「日々を変える行動」へつなげる新しい健康管理の実装に向けた重要な一歩になると確信しています。

テオリア・テクノロジーズ株式会社 代表取締役CEO 坂田 耕平

認知症という社会課題の解決には、一社単独の力では限界があります。幅広いステークホルダーを巻き込み、それぞれの強みを融合させることで、多角的な可能性にレバレッジをかけ、イノベーションの力を最大化することが不可欠です。この度のエム社との提携は、まさにその実現に向けた大きな一歩です。エム社が持つ高度な脳画像解析技術と、テオリアの行動変容支援のノウハウを融合させることで、『脳を知ること』がそのまま『生活を変える一歩』となる、新しいエコシステムの実装を目指します。

今後の展望

両社は、単なる画像解析サービスに留まらず、高度な脳画像データを「生活者レベルの意識・行動変容改善」に接続することで、30代以上の若い世代からの早期の脳変化の兆候把握と改善行動への接続、および企業の健康経営や自治体の一次予防施策との連携を通じて、社会全体の医療費・介護費の抑制に貢献することを目指します。

※出典詳細: Schaie, K. W., Willis, S. L., & Caskie, G. I. L. (2004). The Seattle Longitudinal Study: Neuropsychological aspects. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 11(2-3), 183-200.

【エムについて】

医療画像解析の世界的権威である森進が「最先端の画像研究を社会実装する」という志の実現のため創業しました。研究界で最高水準の画像解析AIにより、MRIやCT等の医療画像に埋め込まれている貴重な健康情報を抽出します。全脳の萎縮度と血管健康度（白質病変）を数値化し評価する「MVision health（エムビジョンヘルス）」は、全国300以上の健診施設等で受診可能であり、急拡大中です。さらに、内臓脂肪や筋骨などの身体的フレイルを測定する「MVision body（エムビジョンボディ）」を今年上市しました。今後も人々の脳や体の健康維持・ウェルビーイング、健康寿命の延伸に貢献するサービスを創造・運営していきます。

【テオリア・テクノロジーズについて】

テオリア・テクノロジーズは、「認知症との向き合い方を、テクノロジーで変えていく。」をミッションに掲げ、エーザイグループの一員として認知症という社会課題の解決を目指しています。認知症の当事者やご家族、医療関係者との対話から得た膨大な知見とAIなどのテクノロジーを掛け合わせ、健常・未病時の備えから診断後のケアまで、一貫して認知症に関する事業に取り組んでいます。