「カルティ ロープレ」、教育サービスを展開する明光ネットワークジャパンでトライアル開始

株式会社Sapeet（本社：東京都港区、代表取締役社長：築山 英治）が提供する生成AIを活用したロールプレイングシステム「カルティ ロープレ」が、株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 光太郎）の社員教育ツールとして一部事業でのトライアルが開始されました。

導入の背景と目的

明光ネットワークジャパンは、教育事業の根幹は「人」にあると捉え、人材育成を経営の最重要テーマとして掲げています。充実した研修プログラムやマニュアルによる標準化に加え、社員一人ひとりが現場で培った経験や創意工夫を活用することで、常に質の高いサービスを提供できる環境づくりを推進しています。

一方で、一部事業におけるインプット中心の研修は、「学んだ知識がどの程度実践につなげられているか」について可視化が難しく、学習後の定着を継続的に支援する仕組みづくりが課題となっていました。

今回の「カルティ ロープレ」は、これまでの取り組みをさらに発展させるものであり、AIアバターとの反復練習を通じて、研修で得た知識をアウトプットして確認し、自分の強みや課題を振り返りながらスキルを磨ける環境を整備することが可能となります。

これにより、人材育成のプロセスにおける属人化を解消し、組織として求める水準のスキルを着実に定着させることによって、持続的な成長を支える基盤を確立します。

トライアル利用内容

「カルティ ロープレ」の評価AIは、実施ごとにヒアリング力・提案力・共感度などを自動でスコア化し、改善ポイントを明確にします。さらに、フィードバックや優れた対応事例を蓄積しロープレのシーンに反映させることで、組織全体の知見継承にも寄与します。

「カルティ ロープレ」について

「カルティ ロープレ」は、AIアバターを活用した実践型のロープレ研修システムです。主な特徴は以下の通りです。

■ シーン作成AIによる自動シナリオ作成

AIとの対話だけで理想のロープレシーンを自動生成・編集可能。Web情報や社内マニュアルも取り込めるため、現場に即した実践的なシナリオ設計を誰でも簡単に行えます。

■ AIアバターとの対話型トレーニングで、教育工数も削減

様々なアバターのペルソナやシーンを設定でき、実務で経験する多様な対応を効率的に学ぶことができます。上司の時間を取ることなく、従業員が自分のペースで繰り返し練習できます。

■ 評価AIによる客観的なフィードバックで対応力向上

事前に設定した評価軸に沿ってロープレ内容を評価し、課題を明確に可視化することができます。評価者のスキルに左右されず、公正で一貫したフィードバックを提供します。

■ ロープレ動画の振り返り、コメントが可能

ロープレの録画や会話の文字起こしを確認できるので、研修を受けた本人はもちろん、管理者も内容を振り返り、今後の学習や重点的に指導するポイントとして活かすことができます。

「カルティ ロープレ」ホームページ：https://kartie-cloud.jp/roleplay/

株式会社明光ネットワークジャパンについて

株式会社明光ネットワークジャパン（https://www.meikonet.co.jp/）事業内容：企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」「自立学習RED」を始め、さまざまな教育サービスを運営・フランチャイズ展開をしています。

会社名：株式会社明光ネットワークジャパン

所在地：東京都新宿区西新宿７丁目20番１号 住友不動産西新宿ビル 29F/30F

上場市場：東京証券取引所 プライム（証券コード：4668）

代表者：代表取締役社長 岡本 光太郎

URL：https://www.meikonet.co.jp/ja/index.html

株式会社Sapeetについて

Sapeetは、AIで企業独自のベテラン知見を解析し、競争優位性につながるコア業務の価値を増幅・拡張するExpert AI事業を運営する東京大学発ベンチャーです。AI身体分析技術・生成AI技術を使いやすいシステムとして提供し、企業のAI×人間協業体制構築を支援します。

会社名：株式会社Sapeet

所在地：東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル8階

代表者：代表取締役社長 築山 英治

上場市場：東京証券取引所 グロース（証券コード：269A）

URL：https://sapeet.com/

