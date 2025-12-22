「リテールAIアワード2025」受賞企業・団体を発表

一般社団法人 リテールAI協会

一般社団法人リテールAI協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：林 拓人、以下 リテールAI協会）は、AIおよびデータ活用を通じて小売・流通業界の事業に顕著な成果を上げた企業・団体を表彰する「リテールAIアワード2025」の受賞者を決定しましたので、お知らせいたします。

公式サイト：https://award.retail-ai.or.jp/

本アワードは、実践的なデータ活用、現場実装での価値創出などを評価軸とし、業界全体への示唆と波及効果をもたらす取り組みを顕彰するものです。2025年はリテールAI協会が主催する実証プロジェクトを通じ、分析と現場をつなぐ実践的な挑戦を重ね確かな成果を示した企業・団体が選出されました。

■ 受賞結果

【大賞】 小売部門：株式会社西鉄ストア

＜受賞理由＞

協会の実証プロジェクトにおいて、店舗での検証を重ねながらデータに基づく改善を継続的に実行し、生成AI活用による新たなPOP活用のあり方、海外旅行者のインバウンド購買可視化など、具体的な成果を創出しました。

単なる分析にとどまらず、実際の売場改善や業務改革へとつなげる姿勢が、小売業におけるDXの理想像を体現するものであったため、大賞を授与します。

【大賞】 特別表彰：福岡大学

＜受賞理由＞

小売業のPOSデータ分析において、学生の柔軟で斬新な視点で新たな気づきをもたらし、議論や検討の幅を大きく広げる成果を創出しました。企業の課題と向き合いながら、ビジネスと分析両面の実践的な学びを得る機会となりました。

また、国際的な場での成果発表にも参加し、産学連携の好例として強い存在感を示した点も高く評価されました。

メーカー部門：株式会社明治

＜受賞理由＞

商品情報の高度化という難題に対し、データ分析と仮説構築を通じて積極的に解決策を提示しました。専門性に裏打ちされた洞察と自由な発想でAIを活用した商品属性付与に取り組み、従来の課題に新たな切り口を与えました。メーカーならではの知見を生かし、データ活用の可能性を広げた姿勢が高く評価されました。

ベンダー部門：株式会社NTTドコモ

＜受賞理由＞

協会の実証プロジェクトを通じて、小売現場の売場改革を力強く支援しました。棚割最適化で売上向上と業務効率の大幅な改善に貢献、また生成AIを活用したデジタルサイネージの広告では制作工程の大幅な短縮と売上拡大を同時に実現しました。データとAIを融合した技術力で小売業の課題解決に寄与した点が、高く評価されています。

■ リテールAIアワードについて

https://award.retail-ai.or.jp/

リテールAIアワードは、AI・データ活用による小売・流通業界の変革を推進することを目的に、リテールAI協会が毎年実施している表彰制度です。協会活動を通じて生まれた実践的な成果を評価し、業界全体への知見共有と発展につなげることを目指しています。

詳細は公式サイト(https://award.retail-ai.or.jp/)をご覧ください。

協会概要

名称：一般社団法人リテールAI協会

設立：2017年5月 改称：2025年10月

代表理事：林 拓人

協会ホームページ：https://retail-ai.or.jp/

＜本件に関するお問合せ＞

一般社団法人リテールAI協会 事務局

メール：info@retail-ai.or.jp