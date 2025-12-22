赤字覚悟の周年祭！からあげ1セット買うと1セットついてくる！家計にやさしいビッグキャンペーン開催【東京からあげ専門店あげたて　夏吉店】

株式会社Globridge

福岡県田川市の東京からあげ専門店 夏吉店(https://www.instagram.com/agetate_tagawa/)は、2025年12月22日(月)～24日(水)の三日間限定で、開店1周年を記念した大感謝祭を開催いたします。

本キャンペーンでは、“からあげ5個入りセット(税込734円)”をご購入いただいたお客様に同商品をもう1つプレゼントいたします。割引率50％相当の、日頃の感謝を込めた内容となっております。

東京の“からあげブーム”に火をつけた『東京からあげ専門店 あげたて』。その創設者である平石貴大(ひらいしたかひろ)が、自身の出身地である福岡県田川市を盛り上げたい！という想いでUターン帰省し、1年前にオープンしたのが当店のはじまりです。

★『東京からあげ専門店 あげたて』創業ストーリーはこちら(https://prtimes.jp/story/detail/dBLNJKf1wvr)から！

当店のからあげリピーターの方も、まだ食べたことが無い方も大歓迎です。3日間限定のお得なこの機会にぜひご利用ください。

東京からあげ専門店 夏吉店 1周年記念キャンペーン詳細

期間：2025年12月22日(月)～24日(水) 各日11：00～13：30 / 16：00～19：30

内容：“からあげ5個入りセット(税込)”を1つご購入で、もう1セットプレゼント

対象商品：からあげ5個入りセット 塩or醤油 680円(税込734円)

※からあげが無くなり次第終了となります。お早目のご来店をお願い致します。

※ご購入は、1家族につき2セットまでとさせていただきます。

※キャンペーン期間中、電話予約・お取り置きは実施いたしません。直接ご来店をお願い致します。

東京からあげ専門店 夏吉店

当店では、からあげブームに火を付けた自慢の唐揚げを6個入り(税込734円)からお持ち帰りいただけるほか、定食スタイルで店内でお召し上がりいただくことも可能です。いつでも“あげたて”の美味しさをご提供いたしますので、晩御飯のおかずに困った日や、唐揚げを食べたいけど家で揚げるのは面倒、、という日にぜひご利用ください。

東京からあげ専門店あげたて 夏吉店

住所：福岡県田川市夏吉１８７７

営業時間：11:00～19:30 ※13:30～16:00休憩中

公式Instagram：https://www.instagram.com/agetate_tagawa/

店舗電話番号：090-8264-2070

担当：平石(ひらいし)

担当者メールアドレス：thiraishi412@gmail.com