AC ホテル、ドリンクコレクションを刷新 受賞ミクソロジスト Millie Tang氏とのコラボレーションによるアジア太平洋地域インスパイア作品含む

マリオット・インターナショナル左：受賞歴を誇るミクソロジストMillie Tang氏、右：シグネチャー「ACGT」ジントニック

マリオット・インターナショナル（本社：米国 メリーランド州、代表取締役兼CEO：アンソニー・カプアーノ）が展開する3０以上のブランドの一つ、ACホテル・バイ・マリオット(https://ac-hotels.marriott.com/ja-JP/)は、モダンで洗練されたホスピタリティ体験のさらなる進化を目指し、アジア太平洋地域（中国を除く）においてドリンクメニューを刷新し、2026年初頭より各ホテルにて順次提供を開始します。オーストラリア、日本、韓国、マレーシアをはじめとする各国で、ACホテルは、旅においてお客さまが最も重視する細部にまでこだわり、「The ‘Perfectly Precise’ Hotel(TM) (細部までに完璧にこだわったホテル)」を体現する滞在体験を提供します。

新メニューでは、洗練されたシンプルさとモダンな感性を融合させ、ACホテルのシグネチャーであるジントニックや、現代的に再解釈したクラシックカクテルに加え、受賞歴を誇るアジア系オーストラリア人ミクソロジスト、Millie Tang(ミリー・タン)氏との独占コラボレーションによる、各都市にインスパイアされたカクテルが新たに登場します。

約20年にわたるグローバルなキャリアを持つミリー・タン氏は、多文化的な自身のルーツ、創造的なバックグラウンド、そして世界各地を巡る中で培った豊かな経験を背景に、多面的なアプローチでカクテルを創作しています。オーストラリアで２度「バーテンダー・オブ・ザ・イヤー」に輝き、国際的なコンペティションでも数々の受賞歴を誇る同氏は、その独自の視点と現代的なエッジをAC ホテルの革新的なドリンクコレクションにもたらします。今回の刷新では、AC ホテルが展開するアジア太平洋地域の各都市の多様性から着想を得たカクテルが誕生しました。ローカルでありながら国際的な感性を宿し、細部へのこだわりと大胆なフレーバーの調和を追求した、ワンランク上のドリンク体験を提供します。

AC ホテルのヨーロッパに根ざした伝統と、洗練されたおもてなしの精神を背景に誕生した新たなドリンクコレクションは、エレガンスと豊かな味わいを融合させ、モダンなデザインと各地のローカル素材を生かした、味わいだけでなく見た目も洗練されたカクテルを提供します。

モダン・トラベラーのために、完璧にデザインされた一杯

新しく考案されたカクテルは、アジア太平洋地域のAC ホテルのAC Loungeで提供され、一杯のドリンクにとどまらない体験をお届けします。モダンで社交的な交流の場であるAC Loungeでは、ブランドのヨーロッパ由来の伝統とローカルの特色を反映した小皿料理と、丁寧に仕上げたドリンクを楽しみながら、ゆったりとくつろげる空間を提供します。

刷新されたドリンクメニュー：

- ミリー・タン氏によるローカルインスパイアド・カクテル：AC ホテルが展開するアジア太平洋地域の各都市から着想を得て、ミリー・タン氏がそれぞれの土地の個性や精神を表現したカクテルコレクションを創作しました。- シグネチャー「ACGT」ジントニック：アジア太平洋地域限定のシグネチャー「ACGT」は、チェリーブロッサム・ジンと、レモングラス＆ジンジャー・トニックを繊細に組み合わせた一杯です。- Harmonia（ハーモニア）：明るくエレガントで親しみやすいカクテルシリーズ。フルーツやフローラル、柔らかなボタニカルを用い、穏やかさの中に生き生きとした表情をもつ味わいに仕上げています。- Modern（モダン）：クラシックカクテルを現代的にアレンジしたシリーズ。ミニマルなプレゼンテーションで、それぞれのフレーバーが際立つよう丁寧にデザインされています。- Discerning（ディサーニング）：奥行きと独創性を求める好奇心旺盛なゲストに向けた、洗練されたニュアンス豊かなカクテルシリーズです。- 0% ABV コレクション：アジア太平洋地域限定で開発された、オーダーメイドのノンアルコールカクテルコレクション。アルコールを含まない0% ABVながら、ACならではの巧みなミクソロジーを存分に楽しめるラインアップです。

ミリー・タン氏によるローカルインスパイアド・カクテル

メルボルン、ソウル、東京、マニラ、クアラルンプールなど、アジア太平洋地域の多彩な都市を旅してきた経験をもとに、ミリー・タン氏は各地の個性と精神を映し出すカクテルコレクションを創作しました。選定された素材はいずれも、その土地ならではの文化や風味に根ざしており、フィリピンのウベ、マレーシアのパンダン、日本のゆず、韓国のソジュといったローカル食材を巧みに取り入れています。地域ごとのストーリーを語りながらも、クラシックレシピを現代的で親しみやすい一杯へと昇華させている点が特徴です。本コラボレーションを象徴する代表的なカクテルには、メルボルンの紅茶文化に着想を得た「High Tea Highball」、マニラの「Ube Sour」、ソウルの「Soju Martini」などが揃います。



■ミリー・タン氏のコメント

「それぞれのカクテルが、その都市のストーリーを語る存在であってほしいと考えました。ローカルの素材を取り入れることで、これまで出会ったことのない味わいでありながら、どこか親しみを感じられる一杯に仕上げています。ACホテルとのコラボレーションは非常に刺激的な体験で、ACらしい洗練されたシンプルさのもと、各デスティネーションの本質を表現するドリンクを創り上げることができました。」

シグネチャー「ACGT」ジントニック

シグネチャー「ACGT」ジントニックは、刷新されたメニューを代表する一杯として、ACホテルが大切にしてきたバランス、シンプルさ、そして精緻さを体現しています。アジア太平洋地域エディションでは、チェリーブロッサム・ジンにレモングラス＆ジンジャー・トニックを繊細にブレンドし、より洗練された味わいに仕上げました。

ジントニックは、AC ホテルのヨーロッパに根ざした伝統を背景に、ブランドを代表するシグネチャードリンクとして確立されています。「ACGT」は単なるカクテルにとどまらず、AC ホテルを“ジントニックを提供するハブ”として印象づけてきた存在です。そのエレガンス、控えめでありながら洗練されたスタイル、そして卓越したホスピタリティへのこだわりを象徴するアイコンとして、ブランドの世界観を牽引し続けています。

この伝統をアジア太平洋地域全体へと広げるべく、本メニューでは、地域の文化や風景、植物に着想を得たジントニックが新たに登場します。繊細な桜の香り、レモングラスの爽やかな風味、ジンジャーのやさしい温かさなど、それぞれの一杯が、クラシックなジントニックを現代的で親しみやすいスタイルへと昇華させています。

洗練されたモダンなホスピタリティに乾杯

ミリー・タン氏が特別に監修したカクテルや、シグネチャー「ACGT」に加え、刷新されたドリンクメニューでは、それぞれ異なるムード、フレーバープロファイル、ストーリーを持つ3つの個性的なカクテルカテゴリー「Harmonia（ハーモニア）」「Modern（モダン）」「Discerning（ディサーニング）」を展開します。



■マリオット・インターナショナル アジア太平洋地域（中国を除く）料飲オペレーション担当ヴァイスプレジデント、ピーター・ラバ（Petr Raba）のコメント

「ミリー・タン氏とのコラボレーションは、AC ホテルが大切にしてきた緻密さと創造性へのコミットメントを体現するものです。私たちは、ローカルな風味と思慮深いデザインを通じて、この地域ならではの個性を讃えるカクテルを共に監修しました。シグネチャーであるジントニックのエレガンスから、ミリー氏が旅先から着想を得て生み出した作品に至るまで、すべてのドリンクが、モダンで洗練されたタッチとともに、その土地の物語を伝えています。」

一口ごとに、AC ホテルが追求する洗練されたシンプルさと、意義あるデザインへのこだわりを感じていただけます。これらのドリンクは、単に贅沢を味わう瞬間にとどまらず、立ち止まり、細部に宿る美しさを堪能するための体験へと誘います。

ミリー・タン氏および刷新されたビバレッジメニューのカクテル画像については、こちらのリンク(https://drive.google.com/drive/folders/1WWUP2xqrhWLfjA6pfDp68bhDbNjJYC02?usp=sharing)をご参照ください。

詳細については、https://ac-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧いただくか、各ソーシャルメディア（Facebook(https://www.facebook.com/achotels/)、X(https://twitter.com/ACHotels)、Instagram(https://www.instagram.com/achotels/)）でフォローしてください。

ACホテル・バイ・マリオット(R)について

ACホテルは、33の国と地域で240軒以上のホテルを展開しています。ACホテルでは、シームレスなゲスト体験を創出するため、あらゆる瞬間を設計し、磨き上げ、緻密に考案しています。各ACホテルは、形と機能の完璧なバランスを追求した、意図的に設計されたシグネチャー空間を特徴とします。特にACラウンジ(R)は、日中はお客様や地域の方々が交流する場として、また夜はシグネチャーカクテルやタパスを楽しむ場としてご利用いただけます。ACキッチンでは、毎朝ヨーロッパ風の朝食を提供しています。ACホテルのすべての客室とパブリックスペースは、洗練された調度品、厳選されたアートワーク、直感的なテクノロジーを備え、格別な奥ゆかしさを醸し出しています。当ブランドは、お客様の旅において最も重要となる細部にこだわり、「The Perfectly Precise Hotel(TM) experience(細部までに完璧にこだわったホテル)」ならではの体験を創り上げています。詳しい情報は、https://ac-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。またFacebook (@achotels)、X (@ACHotels)、Instagram (@achotels)でも情報発信しております。ACホテルは、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。本プログラムは、会員の皆様に類を見ないグローバルブランドの数々やMarriott Bonvoy Momentsでの会員限定の体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/ja/default.mi)をご覧ください。

Marriott Bonvoyについて

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルが展開する30以上のホテルブランドと、世界10,000以上のデスティネーションを擁する、受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスです。世界で最も記憶に残るような場所において、評価の高いホスピタリティを提供しています。Marriott Bonvoyは、身近な場所から世界各地まで、会員の皆様に心を動かす発見と変化に満ちた体験へのアクセスを提供します。

Marriott Bonvoyについての詳細情報や無料会員登録については、marriottbonvoy.com(https://www.marriott.com/ja/default.mi)をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpにアクセスしてください。Facebook(https://www.facebook.com/MarriottBonvoyAP/?brand_redir=314467271901260)、X(https://twitter.com/marriottbonvoy)、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy)でも随時情報を発信しています。