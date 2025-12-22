【20万部突破！】2025年「単行本ビジネス書ベストセラー」8位にランクイン！（日販・トーハン調べ）。『世界の一流は「休日」に何をしているのか』第15刷重版を実施！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2025年12月22日に書籍『世界の一流は「休日」に何をしているのか』の第15刷重版を実施しました。本書の売れ行きは2024年11月の刊行から勢いが止まらず、紙書籍と電子書籍を合わせてついに20万部を突破しました。

815社の働き方改革を支援し、自社でも週休3日制を実践する著者の越川慎司さんが、マイクロソフトで業務執行役員を務めた経験をもとに、世界のエグゼクティブが実践する「戦略的な休み方」を公開した一冊です。

◆関連URL（当社サイトほか）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295410300

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295410306/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17988683/

●年間ベストセラー・単行本ビジネス書部門で第8位にランクイン！

一般社団法人日本リカバリー協会の調査によると、日本人の78.5％が「疲れている」と回答している一方で、有給休暇の取得率は56.6％にとどまっています。つまり、多くのビジネスパーソンが「疲れていても休めない」状況に置かれているのが現実です。本書では、マイクロソフトで業務執行役員を務めた経験を持ち、世界のビジネスエリートたちの働く姿をつぶさに見てきた越川慎司さんが、世界の一流が実践する具体的な「休息の取り方」を紹介します。

「なんとなく過ごしていた休日の捉え方が変わった」「働き方や生き方が変わった」と多くの読者から好評をいただき、発売から1年余りで第15刷重版、紙と電子を合わせて20万部突破が決定。2025年の年間ベストセラーランキングでは、単行本ビジネス書部門で第8位にランクインしました（日販・トーハン調べ。集計期間2024年11月20日～2025年11月18日）。

●世界の一流は「休むために仕事をしている」

越川さんは、日本人が休めない背景にコロナ禍の「後遺症」と日本企業特有の「個人依存」体質があると言います。リモートワークの普及で「隠れ残業」が増加し、30代の中間管理職に負荷が集中している実態。さらに、日本企業の70％が「労働集約型」のビジネスモデルであるため、「働く時間を減らす＝売上が下がる」という価値観から抜け出せずにいると指摘します。

これに対し、マイクロソフトで300人のエグゼクティブと働いた著者が目の当たりにしたのは、「休むために仕事をしている」という発想でした。彼らは休日を「何もしない時間」ではなく、「積極的にエネルギーをチャージする時間」と位置づけ、疲れる前に休む「温存戦略」を徹底しているのです。

世界の一流が実践する5つの「休日の使い方」として、１.休日と仕事の完全分離、２.エネルギーの再充電、３.デジタルデトックス、４.徹底した健康管理、５.良好な人間関係の維持を紹介。ビル・ゲイツの「Think Week」、イーロン・マスクの瞑想習慣など、具体的な事例を通じて「自己効力感」を高める休日の過ごし方を解説しています。

▼本書にぴったりの方

・疲れているのに有効な休み方がわからない人

・月曜日が憂鬱で仕事のモチベーションが上がらない人

・働き方改革で残業は減ったが、忙しさは変わらない人

・世界基準のビジネススキルを身につけたい人

▼本書の構成

はじめに あなたは、疲れていませんか？

第1章 日本人は、なぜ疲れていても休めないのか？

第2章 ここが違う！「世界」の休日と「日本」の休日

第3章 世界の一流は休日に「自己効力感」を高める

第4章 「土曜」と「日曜」を戦略的に使い分ける

第5章 休日に「1日7分」の新習慣

おわりに 休日を変えることで1週間の流れを変える

●著者紹介

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー代表取締役。国内外の通信会社勤務を経て、2005年にマイクロソフト米国本社に入社。創業者ビル・ゲイツとも協働し、業務執行役員としてPowerPointやExcelなどの事業責任者を歴任。2017年に株式会社クロスリバーを設立し、815社17万3000人の働き方改革を支援。自社では週休3日制・週30時間労働・オフィスなし・専業禁止・睡眠7時間以上を実践し、8年連続増益を達成。「世界中の企業に週休3日制を導入する」を目標に掲げ、京都大学などで講師も務める。著書累計31冊。

●書籍情報

『世界の一流は「休日」に何をしているのか』

著者：越川慎司

定価：1,738円（本体1,580円＋税）

体裁：四六判 ／ 208ページ

ISBN：978-4-295-41030-0

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2024年11月1日

