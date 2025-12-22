【新刊発売】ホテル婚専門誌「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」で注目の新開業ホテルやウエディング最旬トレンドを大特集
「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 表紙
■巻頭は新開業のアートミュージアムホテル「エスパシオ ナゴヤキャッスル」
巻頭ビジュアルを飾ったのは、2025年10月にグランドオープンした“アートミュージアムホテル”「エスパシオ ナゴヤキャッスル」のウエディング。
名古屋城のお堀端に誕生した絶景ホテルを舞台に実現する、圧巻のラグジュアリーウエディングを、いち早くご紹介します。
▼伝説を超えてゆく、ふたりの物語【エスパシオ ナゴヤキャッスル】
「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 巻頭特集【エスパシオ ナゴヤキャッスル】
■クローズアップ特集は京都と福岡のラグジュアリーホテルに注目
注目のホテルにクローズアップするホテル特集では、京都の玄関口に佇むサステナブル・コンフォート・ホテル「ザ・サウザンド京都」と、「ザ・リッツ・カールトン」ブランドとして九州初上陸のラグジュアリーホテル「ザ・リッツ・カールトン福岡」が登場。
日本の美意識を館内に取り入れた非日常空間や、上質で洗練されたホスピタリティが魅力の2つのホテルは、ウエディングでも花嫁たちの憧れの的。スタイリッシュ＆ドラマティックな唯一無二のホテルウエディングを、ホテル婚専門誌ならではの完全撮り下ろしでご紹介します。
▼“千年”語り継がれる結婚式【ザ・サウザンド京都】
「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 巻頭特集【ザ・サウザンド京都】
▼いつまでも色褪せない究極のラグジュアリーウエディング【ザ・リッツ・カールトン福岡】
「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 巻頭特集【ザ・リッツ・カールトン福岡】
■巻頭特集は「2026 最新ホテル婚トレンド」を徹底予測
今号の特集は、2026年の最新ホテルウエディングのトレンドスタイルを大予想！
素敵が詰まったラグジュアリーな「ホテル婚」のトレンドキーワードは“圧倒的主役感”。「会場演出＆コーディネート」「ウエディングドレス」「カラードレス」「ヘア＆メイク」「プロポーズ＆リング」「ロケーション撮影」について、ウエディングのプロが予想するトレンドや先輩花嫁たちの実例を徹底リサーチしました！
「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 巻頭特集【2026最新ホテル婚トレンド大全】より
■一流ホテルのトップ13名が登場「総支配人が選ぶ！ My Hotel BEST 7」
特別企画では、関西・東海・福岡エリアの一流ホテルのトップ13名が登場！ 総支配人が選んだホテルの魅力ベスト7を、各ホテル2ページのインタビュー記事として掲載しました。憧れホテルの「今」がわかるスペシャル企画です。
「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 特別企画【総支配人が選ぶ！ My Hotel BEST 7】より
特別企画【総支配人が選ぶ！ My Hotel BEST 7】ザ・リッツ・カールトン福岡より
■ホテルウエディングの魅力を深掘りした多彩な編集記事を掲載
ビューティ特集は、人気のアーティスト「PARADISE WEST」久保木 純さんによる「スタイル別 ヘア＆メイク講座」。
その他、先輩カップルたちの「結婚式までの道のり」や「13組のリアルウエディングストーリー」、「人気ホテルのスイーツ＆手土産」「至福のHotel Stay」特集など、ホテル婚の魅力を深掘りした多彩なコンテンツが盛りだくさんです。
「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18編集記事より
詳細は「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」 No.18をご覧ください。
■COURAGE 発行媒体のご紹介
「日本の結婚式」No.39
和婚情報誌「日本の結婚式」（全国版）
日本の結婚式の良さを現代に伝える「和のウエディング」に特化した全国版の和婚専門誌です。神社での挙式や和装結婚式の魅力、和婚が叶う会場や和のおもてなし、さらに日本各地で受け継がれる懐かしい婚礼の紹介や、和のライフスタイル提案を発信しています。
公式サイト「日本の結婚式.com」
公式Instagram
「Wedding BOOK」No.72
ウエディングドレス情報誌「Wedding BOOK」（全国版）
創刊32周年！こだわりのドレスを探す花嫁のためのドレス専門誌です。ウエディングドレスやカラードレス、和装、ヘア＆メイク、ブーケ、ビューティ、ジュエリーなどを網羅しています。
公式サイト「Wedding Dress.jp」
公式Instagram
「Hotel Wedding」No.59
ホテル婚専門誌「Hotel Wedding」
「ゲストから“さすがね”と言われる結婚式」をコンセプトに、感度の高い花嫁に向けてホテルウエディングの魅力を伝えるワンランク上のウエディングマガジン。ウエディング以外にもホテルの魅力を伝え、そこにホテルを切り口にしたドレス＆ビューティ、ギフト情報なども掲載しています。（首都圏版／関西・東海・福岡版）
・公式サイト「Hotel Wedding Online」
・公式Instagram
