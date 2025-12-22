【新刊発売】ホテル婚専門誌「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」で注目の新開業ホテルやウエディング最旬トレンドを大特集

■巻頭は新開業のアートミュージアムホテル「エスパシオ ナゴヤキャッスル」

株式会社COURAGE「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 表紙

巻頭ビジュアルを飾ったのは、2025年10月にグランドオープンした“アートミュージアムホテル”「エスパシオ ナゴヤキャッスル」のウエディング。

名古屋城のお堀端に誕生した絶景ホテルを舞台に実現する、圧巻のラグジュアリーウエディングを、いち早くご紹介します。

▼伝説を超えてゆく、ふたりの物語【エスパシオ ナゴヤキャッスル】

■クローズアップ特集は京都と福岡のラグジュアリーホテルに注目

「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 巻頭特集【エスパシオ ナゴヤキャッスル】

注目のホテルにクローズアップするホテル特集では、京都の玄関口に佇むサステナブル・コンフォート・ホテル「ザ・サウザンド京都」と、「ザ・リッツ・カールトン」ブランドとして九州初上陸のラグジュアリーホテル「ザ・リッツ・カールトン福岡」が登場。

日本の美意識を館内に取り入れた非日常空間や、上質で洗練されたホスピタリティが魅力の2つのホテルは、ウエディングでも花嫁たちの憧れの的。スタイリッシュ＆ドラマティックな唯一無二のホテルウエディングを、ホテル婚専門誌ならではの完全撮り下ろしでご紹介します。

▼“千年”語り継がれる結婚式【ザ・サウザンド京都】

「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 巻頭特集【ザ・サウザンド京都】

▼いつまでも色褪せない究極のラグジュアリーウエディング【ザ・リッツ・カールトン福岡】

■巻頭特集は「2026 最新ホテル婚トレンド」を徹底予測

「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 巻頭特集【ザ・リッツ・カールトン福岡】

今号の特集は、2026年の最新ホテルウエディングのトレンドスタイルを大予想！

素敵が詰まったラグジュアリーな「ホテル婚」のトレンドキーワードは“圧倒的主役感”。「会場演出＆コーディネート」「ウエディングドレス」「カラードレス」「ヘア＆メイク」「プロポーズ＆リング」「ロケーション撮影」について、ウエディングのプロが予想するトレンドや先輩花嫁たちの実例を徹底リサーチしました！

■一流ホテルのトップ13名が登場「総支配人が選ぶ！ My Hotel BEST 7」

「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 巻頭特集【2026最新ホテル婚トレンド大全】より巻頭特集【2026最新ホテル婚トレンド大全】より巻頭特集【2026最新ホテル婚トレンド大全】より

特別企画では、関西・東海・福岡エリアの一流ホテルのトップ13名が登場！ 総支配人が選んだホテルの魅力ベスト7を、各ホテル2ページのインタビュー記事として掲載しました。憧れホテルの「今」がわかるスペシャル企画です。

■ホテルウエディングの魅力を深掘りした多彩な編集記事を掲載

「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18 特別企画【総支配人が選ぶ！ My Hotel BEST 7】より特別企画【総支配人が選ぶ！ My Hotel BEST 7】ザ・リッツ・カールトン福岡より

ビューティ特集は、人気のアーティスト「PARADISE WEST」久保木 純さんによる「スタイル別 ヘア＆メイク講座」。

その他、先輩カップルたちの「結婚式までの道のり」や「13組のリアルウエディングストーリー」、「人気ホテルのスイーツ＆手土産」「至福のHotel Stay」特集など、ホテル婚の魅力を深掘りした多彩なコンテンツが盛りだくさんです。

「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18編集記事より「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18編集記事より

詳細は「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」 No.18をご覧ください。

