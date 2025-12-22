SEE SEE ROAM BIKE URBAN RESEARCH KYOTOにて受注販売開始

株式会社アーバンリサーチ

今年9月に大阪梅田で行われたYES GOOD MARKETにて数量限定で受注販売をおこなった、SEE SEE ROAM BIKE。

12月19日(金)より URBAN RESEARCH KYOTOにて受注販売が始まります。

上質な乗り心地・独自のスタイル・実用性を兼ね備えた「NEWスタンダード・コンセプト」な自転車、ROAM BIKE。

「街をうろつく、新しい相棒」

現代的でハイブリットなデザインに、カーゴバイクの実用性をプラスしたNEWスタンダードな自転車。単なる自転車に留まらず、新しいライフスタイルを提案する力を持った一台です。

これまでのプロムナードバイクは、どちらかというと“レトロ”なイメージで捉えられることが多くありましたが、ROAM BIKEでは、そうした固定観念から一歩抜け出し、現代的でハイブリットなデザインを追求しました。

さらに、カーゴバイクの持つ実用性をエッセンスとして取り入れることで、街乗りから日常の稼働まで幅広く対応できる、まさに新しいスタンダードとなる自転車を目指します。

「ROAM（ローム）」という名称は、“歩き回る・散策する・うろつく”といった意味を持ちます。

従来のイギリス由来の「PUB BIKE」と呼ばれる、日常用バイクに近い存在でありながら、より走行機能を高め、移動距離の広がりにも対応できるように考えられています。

SEE SEE ROAM BIKE

COLOR：GLOSS BLACK

SIZE：

520 （適応身長160～170cm）

560 （適応身長170～180cm）

納期：2026年3月末頃

数量限定

\132,000 (tax incl.)

※ 配送：佐川急便 梱包サイズは220サイズ想定（240サイズとなる可能性あり）

※ 送料：送料別、お客様負担となります

＜納品・組み立てについて＞

・ 納品時は7分組状態（梱包段ボール入り）

・ 組み立ては自転車店への依頼、またはお客様ご自身での組み立てとなります。ご了承ください。

・ 予約発注後のキャンセルはお受けできませんのでご理解ください。

・ フロントラックは付属しません。

SEE SEEオリジナル 金属製ヘッドバッジ

フレームの顔ともいえるヘッド部分には、SEE SEEロゴを刻印したオリジナル金属製ヘッドバッジを装着。 金属ならではの質感と輝きが自転車全体の印象を引き締め、単なる装飾ではなく、ブランドの存在感を象徴するディティールです。

MKS製 SEE SEEオリジナルペダル

日本を代表する老舗ペダルメーカーMKS(三ヶ島製作所)に特注した、SEE SEEオリジナル仕様のペダルを搭載。ハイグレードモデルのNEXTシリーズをベースに使用。唯一無二の価値を持つ別注パーツ。

◆上質な乗り味

フレームにはクロモリ素材を採用。しなやかさと剛性を兼ね備えたフレームは、滑らかで上質なライドフィールを生み出します。

◆快適なポジション設計

シートチューブの角度をやや寝かせることで、足付き性を高めています。

地面に足を下ろしやすく、リラックスした姿勢で走れるため、実用車とロードバイクの中間のような、

落ち着きのある乗り味を提供します。

◆独自のスタイル

日常使いに十分な実用性を持ちながらも、ありきたりな「街乗り自転車」とは一線を画すデザイン。

街を走れば自然と存在感を放つ、独自のスタイルを追求しました。

◆セミ・カーゴバイク的な実用性

フロントにはフレームからステーを延長し、カゴやフロントラックを装着できる設計を採用。

荷物を載せてもハンドル操作時に振られにくく、安定した走行感を得られます。

日常の買い物やちょっとした荷物運びにも最適で、カーゴバイク的な実用性を併せ持っています。

◆こだわり

【受注開始日】

2026年12月19日(金)

【受注開始日 / 受注店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

〒604-8045 京都府京都市中京区円福寺前町285

TEL：050-2017-9156

@ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

アーバンリサーチ オンラインストア（URBS）(https://www.urban-research.jp/shop/label/urbs?_ga=2.200606382.1860694232.1766368555-604587.1723687207)

※ 受注開始時期は未定です。決まり次第ご案内いたします。

SEE SEE

@ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/)

クリエイティブ・ディレクター / 湯本弘通（ゆもと・ひろみち）

2014年に「SEE SEE」をスタート。2016年、新しいマーケットとしてスタートした「YES GOOD MARKET」のオーガナイザーとしての活動も。2020年には独創的なストライプ、創造的なストライプ、ブランドロゴのストライプが表現する、不規則なバランスをコンセプトとした「Stripes For Creative」のディレクションもスタート。URBAN RESEARCH KYOTO、「dDdDdDd」のクリエイティブ・ディレクターを務める。