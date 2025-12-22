SEE SEE ROAM BIKE URBAN RESEARCH KYOTOにて受注販売開始
今年9月に大阪梅田で行われたYES GOOD MARKETにて数量限定で受注販売をおこなった、SEE SEE ROAM BIKE。
12月19日(金)より URBAN RESEARCH KYOTOにて受注販売が始まります。
上質な乗り心地・独自のスタイル・実用性を兼ね備えた「NEWスタンダード・コンセプト」な自転車、ROAM BIKE。
「街をうろつく、新しい相棒」
現代的でハイブリットなデザインに、カーゴバイクの実用性をプラスしたNEWスタンダードな自転車。単なる自転車に留まらず、新しいライフスタイルを提案する力を持った一台です。
これまでのプロムナードバイクは、どちらかというと“レトロ”なイメージで捉えられることが多くありましたが、ROAM BIKEでは、そうした固定観念から一歩抜け出し、現代的でハイブリットなデザインを追求しました。
さらに、カーゴバイクの持つ実用性をエッセンスとして取り入れることで、街乗りから日常の稼働まで幅広く対応できる、まさに新しいスタンダードとなる自転車を目指します。
「ROAM（ローム）」という名称は、“歩き回る・散策する・うろつく”といった意味を持ちます。
従来のイギリス由来の「PUB BIKE」と呼ばれる、日常用バイクに近い存在でありながら、より走行機能を高め、移動距離の広がりにも対応できるように考えられています。
SEE SEE ROAM BIKE
COLOR：GLOSS BLACK
SIZE：
520 （適応身長160～170cm）
560 （適応身長170～180cm）
納期：2026年3月末頃
数量限定
\132,000 (tax incl.)
※ 配送：佐川急便 梱包サイズは220サイズ想定（240サイズとなる可能性あり）
※ 送料：送料別、お客様負担となります
＜納品・組み立てについて＞
・ 納品時は7分組状態（梱包段ボール入り）
・ 組み立ては自転車店への依頼、またはお客様ご自身での組み立てとなります。ご了承ください。
・ 予約発注後のキャンセルはお受けできませんのでご理解ください。
・ フロントラックは付属しません。
SEE SEEオリジナル 金属製ヘッドバッジ
フレームの顔ともいえるヘッド部分には、SEE SEEロゴを刻印したオリジナル金属製ヘッドバッジを装着。 金属ならではの質感と輝きが自転車全体の印象を引き締め、単なる装飾ではなく、ブランドの存在感を象徴するディティールです。
MKS製 SEE SEEオリジナルペダル
日本を代表する老舗ペダルメーカーMKS(三ヶ島製作所)に特注した、SEE SEEオリジナル仕様のペダルを搭載。ハイグレードモデルのNEXTシリーズをベースに使用。唯一無二の価値を持つ別注パーツ。
◆上質な乗り味
フレームにはクロモリ素材を採用。しなやかさと剛性を兼ね備えたフレームは、滑らかで上質なライドフィールを生み出します。
◆快適なポジション設計
シートチューブの角度をやや寝かせることで、足付き性を高めています。
地面に足を下ろしやすく、リラックスした姿勢で走れるため、実用車とロードバイクの中間のような、
落ち着きのある乗り味を提供します。
◆独自のスタイル
日常使いに十分な実用性を持ちながらも、ありきたりな「街乗り自転車」とは一線を画すデザイン。
街を走れば自然と存在感を放つ、独自のスタイルを追求しました。
◆セミ・カーゴバイク的な実用性
フロントにはフレームからステーを延長し、カゴやフロントラックを装着できる設計を採用。
荷物を載せてもハンドル操作時に振られにくく、安定した走行感を得られます。
日常の買い物やちょっとした荷物運びにも最適で、カーゴバイク的な実用性を併せ持っています。
◆こだわり
日本を代表する老舗ペダルメーカーMKS（三ヶ島製作所）に特注した、SEE SEEオリジナル仕様のペダルを搭載。ハイグレードモデルのNEXTシリーズをベースに使用。唯一無二の価値を持つ別注パーツ。YES GOOD MARKET 2025イベント限定のリフレクターが付属。
【受注開始日】
2026年12月19日(金)
【受注開始日 / 受注店舗】
URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)
〒604-8045 京都府京都市中京区円福寺前町285
TEL：050-2017-9156
@ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)
アーバンリサーチ オンラインストア（URBS）(https://www.urban-research.jp/shop/label/urbs?_ga=2.200606382.1860694232.1766368555-604587.1723687207)
※ 受注開始時期は未定です。決まり次第ご案内いたします。
SEE SEE
@ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/)
クリエイティブ・ディレクター / 湯本弘通（ゆもと・ひろみち）
2014年に「SEE SEE」をスタート。2016年、新しいマーケットとしてスタートした「YES GOOD MARKET」のオーガナイザーとしての活動も。2020年には独創的なストライプ、創造的なストライプ、ブランドロゴのストライプが表現する、不規則なバランスをコンセプトとした「Stripes For Creative」のディレクションもスタート。URBAN RESEARCH KYOTO、「dDdDdDd」のクリエイティブ・ディレクターを務める。