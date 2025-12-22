コインタックス株式会社、Salesforce Agentforceを支援する 人材紹介会社向け『AI搭載人材マッチング強化パッケージ』の提供開始を発表

コインタックス株式会社

コインタックス株式会社は本日、Agentforce向けに新たな 人材紹介会社向け『AI搭載人材マッチング強化パッケージ』の提供開始を発表します。

このサービスは求職者の希望条件・経験・価値観と、企業側が求める人物像や役割を照らし合わせて最適な組み合わせを導く「人材マッチング」の業務を支援。本パッケージはAIとMAの機能を活用し、求人情報の抽出や反応状況に応じたフォローアップの自動化などといった、一連の作業を担う機能を提供します。

『AI搭載人材マッチング強化パッケージ』を利用することで、お客様は人材マッチング品質の均質化、フォロー漏れ防止、業務工数の削減を実現できます。

背景（現状の課題）

人材紹介業界では、候補者・求人のデータ量が増え続ける一方で、担当者の判断や提案は属人化しやすく、品質の均質化が大きな課題となってきました。

また、フォローアップのタイミング調整や連絡管理は負担が大きく、抜け漏れが発生しやすい業務特性もあります。

こうした状況は、人材紹介業界に限らず「情報量の増加」と「精度の高い提案」を両立させる業務全般で見られるものです。



例えば、大量の候補者情報を確認し、複数条件を比較しながら最適な選択肢を導く作業は、担当者が手作業でこなすには負荷が高いケースが多くあります。

さらに、問い合わせ後の反応状況を見ながら最適なアプローチ方法を考えたり、連絡すべきタイミングを調整したりする業務は、他業界でも共通の負担として認識されています。

反応が良い相手に優先的に連絡したいと考えても、複数システムに散在する情報を横断的に把握しきれず、次の一手を判断するのに時間がかかる、といったケースも少なくありません。

その結果、以下のような「構造的な課題」が多くの現場で共通して発生しています。

- 判断の個人依存による提案品質のばらつき経験や勘に基づく判断が残りやすく、人材マッチング精度にムラが生じる。- 候補者へのフォローアップの抜け漏れやタイミングの遅れ手動でのスケジュール管理に限界があり、アプローチするべきタイミングを逃しやすい。- 膨大なデータの突き合わせにかかる時間と労力求職者情報・求人票データを手作業で照合するには時間がかかり、十分な比較検討が難しい。

Agentforceは、業務のワークフローの中で信頼できる自律的なAIエージェントでチームを補強するための企業向けデジタル労働プラットフォームです。AIエージェントを作成・カスタマイズするためのツール一式に加え、Agentforce Sales、Agentforce Service、Agentforce Marketing、Agentforce Commerce、MuleSoft、Tableau、Slack、ßパートナーなど、あらゆるユースケースに対応する構築済みスキルのライブラリが用意されています。

お客様は『AI搭載人材マッチング強化パッケージ』を通じて、これらの複雑化する情報整理やフォロー管理を自動化し、最適な提案に必要なプロセスを効率化するとともに、継続的なフォロー体制を強化することが可能になります。

ソリューション概要

人材紹介業界の課題

本パッケージは、AgentforceとMAツールを連携させ、人材紹介業務における人材マッチングとフォローアップの一連の業務を自動化します。

担当者が手作業で行ってきた情報整理・候補抽出・アプローチ判断をシステム側に移すことで、業務負担の軽減と提案品質の向上を図ります。なお、主要な機能は以下の通りです。

- 希望条件の収集と初期提案の自動化求職者の希望条件をフォーム等で取得し、Agentforce が内容を分析。条件に合致する求人情報を自動で抽出し送付します。初期対応の質を均質化しつつ、対応スピードの向上に貢献します。- AIによる求人情報の分析・スコアリング希望条件を基に求人情報へスコアを付与し、関連性が高い求人情報から優先的に選定します。従来のシステムでは扱いづらかった「働き方の傾向」「スキルの近さ」「過去の類似事例」といった定性的な情報も、AIが総合的に評価。担当者の経験に左右されず、効率的かつ高精度な提案活動を実現します。- フォローアップの自動化MAツールを活用し、一定期間後に自動で新しい求人情報を送付します。問い合わせ後のフォローをMAツールで実現することで、フォロー漏れやタイミングの遅れを防ぎ、提案機会の最大化につなげます。AI搭載人材マッチング強化パッケージの機能全体像

～様々なお客様にあわせた構築プランをご用意しています～

本パッケージでは、業務範囲や活用するデータ量に応じた複数の構築プランをご用意しています。どのプランが最適かは、お客様の業務フロー・運用体制・予算に合わせて選定可能！

「どのプランが現場に最も合うか」「どこから始めると効果が出やすいか」といった視点で、導入前に丁寧にすり合わせを行いましょう。

導入による主な効果

代表コメント（田辺拓也／広報担当：久光なつき）

- 判断の個人依存を抑え、提案品質を標準化AIによる求人情報の分析・スコアリングにより、どの担当者でも同じ基準で候補を評価できるようになります。経験や勘に頼らず、「希望条件」「過去の類似ケース」といった複数の要素を総合的に考慮した提案がしやすくなり、提案内容の質や精度のばらつきを抑えることができます。その結果、組織として提供できる人材マッチング品質の底上げが期待できます。- フォローアップの抜け漏れを防ぎ、タイミングの遅れを最小化MAツールを活用した自動配信により、あらかじめ設定した条件にもとづいて求人情報を送付できます。「反応があった人を優先したい」「一定期間連絡が途絶えた人にも再度提案したい」といったニーズに対して、システムがフォローのタイミングを支援することで、担当者の手作業による管理負荷を軽減します。これにより、フォロー忘れや再アプローチの遅れによる機会損失を減らし、有望な候補者との接点を継続的に維持できます。- 情報整理・比較工数の削減を実現求職者の希望条件の整理、条件に合う求人情報の抽出、案内に用いる文面の作成といった一連の定型業務を自動化します。従来は、担当者の経験や判断力に依存しながら、複数の画面や資料を行き来して情報を突き合わせ、提案内容を組み立てる必要がありましたが、本パッケージでは、提案に必要な情報整理と案内送付までを一貫して支援します。その結果、経験の浅い担当者であっても、一定水準のマッチング・提案を行いやすくなり、組織全体として安定した提案品質を維持することが可能になります。導入効果

当社は、人材紹介業界における「属人化から標準化へ」「効率化から顧客価値創出へ」という変革を、現場で実装できる形で支援したいと考えています。

フォロー業務の漏れを防ぎ、人材マッチングの質を安定させる仕組みを整えることで、担当者が本来注力すべき価値提供に集中できる環境をつくりたい--本パッケージはその思いから生まれました。

今後も、お客様ごとに異なる業務特性に合わせ、複数の構築プランから最適解をご提案しながら、人材紹介業界の生産性向上と価値創出に貢献してまいります。

【Salesforce のコメント】

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は次のように述べています。

「『AI搭載人材マッチング強化パッケージ』は、お客様の力を引き出し、それぞれのビジネス課題を解決へ導くことでお客様の成功を支援するという同社のコミットメントを体現するものです。Agentforceは日々進化し拡大を続けており、コインタックス株式会社のお客様がその価値を実感しながら、どのような成果を成し遂げていくのかを楽しみにしています。」

