AVIREX × JOURNAL STANDARD relume初期型L-2Bを再解釈した別注モデルに、新色ブラウンが登場。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）」（以下、JSR）は、〈AVIREX〉に別注したフライトジャケット「L-2B」を発売いたします。

今シーズンは、継続カラーに加え、“新色”を携えて登場します。

本作は、1950年代初期に採用されていたL-2Bフライトジャケットをベースに製作。中期以降のモデルとは異なる、希少な「SPEC：MIL-J-7448B」のディテールを再現しています。最大の特徴は、当時の仕様に倣い、裏地にオレンジカラーを使用していない点。ヴィンテージ市場でも流通の少ない初期型ならではの表情を、現代に蘇らせました。クラシックな佇まいを残しながら、サイズ感はオリジナルパターンでアップデート。現代のスタイルに馴染むバランスへと再構築し、快適な着心地と洗練されたシルエットを実現しています。素材には、AVIREXオリジナルのヘヴィツイルナイロンを採用。

高い耐久性を備え、長く愛用できるタフさが魅力です。さらに、ストーンウォッシュ加工を施すことで、新品ながらも着込んだようなヴィンテージライクな風合いを表現。着用を重ねることで生まれる経年変化も楽しめます。

リブ部分には、オリジナルで開発したT/C（ポリエステル・コットン）混紡素材を使用。伸縮性と肌触りの良さを兼ね備え、快適な着用感を追求しました。

カラーは、フェード感のある定番「カーキ」に加え、今シーズン新たに、ミリタリーの重厚感とヴィンテージ感を併せ持つ「ブラウン」が登場。より深みのある表情で、L-2Bの魅力を引き立てます。

初期型L-2Bの希少なディテール、現代的なアップデート、そしてAVIREXならではのタフネスが融合した、relume渾身の別注モデルです。

発売日：2026年1月中旬

Size：M、L

Collar：khaki、brown※新色

Price：\30800 in tax

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume全店/ベイクルーズオンラインストア ※先行予約受付中(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/blouson/26011465000110?q_sclrcd=036)

お問い合わせ先

JOURNAL STANDARD relume自由が丘(https://baycrews.jp/store/detail/4620)

03-5731-0504 メンズ

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/