紅茶の贈り物を、もっとスマートに。George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）のeギフト始動。

住所を知らない相手へ「プレゼント」できるようになりました

株式会社味とサイエンス

エリザベス女王に献上したスリランカ最古の紅茶ブランドGeorge Steuart Tea 公式通販（運営：株式会社味とサイエンス）は、住所を知らない相手にも「お紅茶のギフト」を購入し、簡単にプレゼントできる新サービス「Anygift」を導入いたしました。

おすすめのご利用シーン

このようなシーンでのお紅茶ギフトに大変おすすめです。

・住所を知らない相手への「ささやかなお祝い」

・引っ越したばかりで、住所を聞いていない方への「引っ越し祝い」

・推し・インフルエンサーなどへの「匿名プレゼント」

ご利用方法

贈り主は、公式通販の通常の商品ページの中から、メッセージ付きのeギフトを作成・ご注文いただけます。

eギフトガイド（詳細）

詳しくは、公式通販のガイドもご確認ください。

https://gs-tea.shop/pages/anygift-about

よくあるご質問

Q. 自分の住所や本名を相手に知られずに送ることはできますか？

A. はい、可能です。配送伝票の送り主様欄には「George Steuart Tea 公式通販 eギフト部」と記載され、贈り主様の個人情報は記載されません。SNSで知り合ったご友人などへも安心してお贈りいただけます。

Q. 金額のわかる明細書などは同梱されますか？

A. いいえ、注文価格がわかる明細書や納品書は同梱されませんのでご安心ください。 ただし、一般販売商品のため、商品パッケージ等のQRコードから公式サイトを閲覧された場合、価格が分かる可能性がございます点はご了承ください。

Q. 配送日時の指定はできますか？

A. 現状、日時指定には対応しておりません。ご了承ください。

Q. 購入時にポイントは利用できますか？ A. はい、通常のお買い物と同様に、保有ポイントをご利用いただけます。

Q. 受け取りURLに有効期限はありますか？

A. はい、購入から5日間が有効期限です。 期限を過ぎるとお相手の方が受け取れなくなりますので、URL発行後はなるべくお早めにお相手へ送信してください。

Q. 相手が有効期限内に住所を入力しなかった場合はどうなりますか？

A. 5日以内にお相手が住所入力を完了されなかった場合、商品は「ご注文いただいた贈り主様」のご住所へ配送されます。キャンセルとはなりませんのでご注意ください。

Q. 相手が受け取ったかどうか確認できますか？

A. お相手が住所入力を完了（受け取り設定完了）した時点で、贈り主様へメール通知が届きます。 なお、お相手へ届く配送追跡番号や、入力されたご住所が贈り主様に通知されることはありません。

サービス提供会社：AnyReach株式会社ついて

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

所在地：東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー31階

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」の開発・運営等

George Steuart Tea運営会社：株式会社味とサイエンスについて

運営会社：株式会社味とサイエンス

所在地：東京都中央区銀座8-9-15 JEWEL BOX GINZA 9F

代表取締役社長：藤本 飛呂

事業内容：紅茶ブランド「George Steuart Tea」の企画運営