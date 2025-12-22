【京都・丸久小山園】感謝を込めた「2026年福袋」を2026年1月6日よりオンラインショップにて期間限定発売
宇治茶の製造・販売を行う株式会社丸久小山園（所在地：京都府宇治市小倉町寺内86、代表取締役社長：小山 元也）は、日頃の感謝を込めて、人気の抹茶や煎茶、お菓子を詰め合わせた「福袋」3種を、2026年1月6日（火）午前10時より発売いたします。
本商品は、当園の代表的な抹茶「雲鶴」や「又玄」、「和光」などを組み合わせた特別セットで、通常価格より約10% OFFの特別価格にて提供いたします。すべてのセットに2026年のカレンダーがついており、ご自宅用はもちろん、年始の贈り物としても最適です。
丸久小山園 元庵オンラインショップ
URL: https://www.marukyu-koyamaen.co.jp/motoan-shop/
■販売背景
～世界的な抹茶ブームと、変わらぬご愛顧への感謝～
近年、健康志向の高まりやSNSでの拡散を背景に、世界規模で「抹茶ブーム」が巻き起こっています。その需要急増に伴い、原料となる茶葉の不足や価格高騰が続いており、業界全体で供給が追いつかない状況も発生しています。
そのような状況下であるからこそ、長年にわたり当園の宇治茶を支えてくださっている日本の皆様へ、変わらぬ感謝の気持ちをお伝えしたいと考えました。 「入手が難しくなりつつある高品質な抹茶を、新しい一年の始まりと共にゆっくりと味わっていただきたい」。その想いから、在庫を確保し、さらに価格も抑えた「2026年福袋」を企画いたしました。
■商品の特徴
１．人気銘柄を約10%OFFの特別価格でご提供
「雲鶴」や「和光」など、丸久小山園の品質を代表する銘茶をセットにし、通常価格（税込）の約10%OFFという謝恩価格にて販売いたします。
２．選べる3つのバリエーション
抹茶を存分に楽しむ「Aセット」、抹茶・煎茶・玉露を味わえる「Bセット」、人気の煎茶・玄米茶・ほうじ茶と抹茶菓子を詰め合わせた「Cセット」の3種類をご用意しました。
お茶愛好家の方から、お茶とお菓子のマリアージュを楽しみたい方まで、幅広くご利用いただけるラインナップとなっております。ぜひ、用途やお好みに合わせてお選びください。
３．オリジナルカレンダーの特典付き
すべてのセットに、丸久小山園特製のカレンダー（2026）を同梱いたします。新しい一年も美味しいお茶と共に過ごしていただきたいという願いを込めております。
■商品概要
名称：2026年福袋
発売時期：2025年1月6日（火）午前10時より販売
販売場所：丸久小山園 元庵オンラインショップ（日本国内配達のみ）
【セットラインナップ】
- A セット：抹茶
2026年 福袋 Aセット
内容：
抹茶「雲鶴」（20g缶）
抹茶「又玄」（40g缶）
カレンダー
価格：6,999円（税込）
- B セット：抹茶＋煎茶＋玉露
2026年 福袋 Bセット
内容：
抹茶「和光」（40g缶）
玉露「紫雲」（40g缶）
煎茶「蓬莱」（40g缶）
カレンダー
価格：6,949円（税込）
- C セット：煎茶＋玄米茶＋ほうじ茶＋抹茶菓子
2026年 福袋 Cセット
内容：
玄米茶「嵯峨の雪」（100g缶）
濃口煎茶「萬福山」（100g缶）
ほうじ茶「小倉かおり」（40g缶）
抹茶菓子「宇治抹茶ゆうげんゴーフレット」
カレンダー
価格：4,131円（税込）
ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社ホームページの「お問合せフォーム」よりお問い合わせください。
丸久小山園「品質本位の茶づくり」
丸久小山園は元禄年間（1688-1704）、茶に適した宇治小倉の里で園祖 小山久次郎（こやま・きゅうじろう）が茶の栽培と製造を手がけたのが始まりです。以来、代々にわたり、宇治茶の伝統と品質の改善に努め、四代後には茶の販売も手がけるようになりました。その後、明治に入って八代目を継承した元次郎（もとじろう）は「品質本位の茶づくり」を、更に推し進め、多くのご愛飲の方々にご支持いただいております。丸久小山園は現在１２代目にわたり、風味が優れ、しかも安全でお客様に安心と納得をしていただけるお茶づくりの継続的な改善に徹し、お客様の心の安らぎと健康に貢献します。
全国有名社寺・茶道宗家の御用達として勤め、お取引先は全国茶小売店・茶道具店、グルメスーパー、食品メーカー等、幅広い商品をご提供しております。抹茶以外、煎茶、玉露、ほうじ茶、玄米茶など様々な日本茶も製造販売しております。
【会社概要】
社名：株式会社丸久小山園
本社所在地：京都府宇治市小倉町寺内８６番地
代表取締役：小山 元也（こやま もとや）
事業内容： 日本茶等製造販売
設立： 元禄年間（1688-1704）
HP：https://www.marukyu-koyamaen.co.jp/