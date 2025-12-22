【期間限定無料公開】元宝塚・真野すがたさんインタビュー「不登校の子育て」～子どもに向き合いすぎない、人と比べない、子育ては母親だけのものではない/不登校オンライン

株式会社キズキ

2024年度、日本全国の小・中学校における不登校児童・生徒数は35万3,970人であり、過去最多を更新しました（※）。

（※出典：文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）

不登校が社会的課題として大きく注目される一方で、その当事者や家族の声は、世間に十分伝わっているとは言えません。

そうした状況の中、不登校のお子さんがいる親御さんのためのウェブメディア「不登校オンライン」（運営：株式会社キズキ）では、お子さんの不登校（行き渋り）を経験した、元宝塚男役スターの真野すがたさんに「不登校の子育て」をテーマにインタビューを行いました。

真野さんは、ご結婚と息子さんのご出産の後、息子さんが1歳のときに、夫（日台ハーフ）の仕事の関係で台湾の台北に引っ越し、10年を過ごしました（台湾生活の中で、娘さんもご出産されています）。

台湾生活の中で、息子さんは小学校3年生のときに「学校に行きたくない」と言い始めます。

真野さんのインタビューは、全3回のうち第1回は全文無料公開、第2回と第3回は有料会員限定として公開しています。

この度、真野さんのインタビューをより多くの当事者・関係者の方に読んでいただける機会をつくるため、公開から1か月の期間限定（2026年1月21日（水）まで）で、第2回・第3回の記事を、無料公開いたします。期間中、専用フォームからお申し込みいただいた方は、どなたでも全文を閲覧できます。

真野さんのご経験から紡ぎ出される言葉と視点は、不登校のお子さんを支える親御さん、そして現在不登校にあるご本人にとって、未来につながるヒントとなるはずです。

真野すがたさんプロフィール

真野すがた（まの・すがた）

略歴

宝塚歌劇団 元花組 正統派二枚目男役スター。

1999年宝塚歌劇団入団。雪組大劇場公演「再会」「ノバ・ボサ・ノバ」で初舞台。1999年に月組配属。「JAZZY な妖精たち」では、新人公演主演。2006年に花組に配属。「蒼いくちづけ・ドラキュラ伯爵の恋」や「フィフティ・フィフティ」では主演を演じる。2011年「愛のプレリュード」「Le Paradis!!・聖なる時間(とき)」の東京宝塚劇場公千秋楽を以って退団。

■誕生日 7月12日

■出身地 神奈川県

■ニックネーム めお、めおちゃん

■趣味 遺跡巡り、旅行、絵画(イラスト)

■好きなもの 語学学習、ネイル、美術館巡り、植物、犬猫、歴史、子供、自然

■憧れの人 アンジェリーナ・ジョリー

■身長 173cm

■ブログ http://ameblo.jp/sugata-mano/

【真野すがたさんのインタビュー及び無料お申し込みフォーム】

■第1回：「あ、やっぱり来たな」台湾の小学校での不登校（行き渋り）（全文無料）

https://futoko-online.jp/interview/18299/

■第2回：「子どもに向き合いすぎないこと」と、人と比べない子育て（有料会員様限定）

https://futoko-online.jp/interview/18301/

■第3回：台湾で知った、「子育ては母親がするもの」ではないということと、グレーゾーンの息子（有料会員様限定）

https://futoko-online.jp/interview/18302/

■無料公開版のお申し込みフォーム

https://form.run/@fo-mano-sugata

