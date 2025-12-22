新潟亀田蒸溜所 Zodiac Sign Series第2弾「Capricorn」を12月22日に全国発売

株式会社新潟小規模蒸溜所

株式会社新潟小規模蒸溜所（新潟県新潟市）は、新潟市江南区に所有するウイスキー製造施設「新潟亀田蒸溜所」より、Zodiac Seriesの第2弾となる新作「Capricorn」（700ml／税込10,978円）を、2025年12月22日（月）より全国で発売いたします。

豊かなピート感とまろやかなモルトの甘さが静かに燻るような長い余韻へと続きます

新潟亀田蒸溜所で蒸溜されたシングルモルトウイスキー。

主原料にピーテッドモルトを使用し、力強いスモーキーさと洗練された甘みの調和を表現しました。

熟成は主にファーストフィルのバーボン樽を使用し、シェリー樽をアクセントとしてバッティング。スモーク、ナッツ、穏やかなフルーツのアロマが幾重にも広がります。

口に含むと、豊かなピート感とまろやかなモルトの甘さが複雑かつ見事なバランスで重なり合い、静かに燻るような長い余韻へと続きます。

それはまさに、「Capricorn（山羊座）」のスピリットを体現した一本です。

OHTANI WHISKY 新潟亀田Zodiac Sign Series「Capricorn」

発売日 2025年12月22日（月）

容量 700ml

原材料 モルト

アルコール度数 50％

価格 10,978円（税込）/化粧箱入

販売場所 全国の酒販店

テイスティングノート

「もしウイスキーを人に例えるならどのような人でしょう」

12月の星座である山羊座。山羊座は誠実で忍耐力があり、計画的に目標を立て、着実に実行する。そして内面には静かな強さと情熱を秘めている。そんな山羊座の男をイメージしてブレンドしました。

香り：梅、焚火の残り香、バニラ、りんご、マスカット、モルティ

味わい：ドライフィグ、生姜、ミネラル、ナッツ、ダークチョコ、トースト

余韻：すっと消えゆくスモーキーさのあとに甘い余韻が長く続く

「山羊座の男の部屋」をイメージしたラベルデザインと箱のデザイン

男は静かな部屋で1冊の本を閉じる。派手さよりも誠実さを、近道よりも確かさを、彼はいつも静かに自分の歩幅で人生を積み上げてきた。机の上には読んできた本がいくつも重ねてある。それは自分が時間をどう生きてきたかを示す、静かな記録のようなものだ。このウイスキーはそんな男の人生の歩みを映すように造られている。ファーストリリースの箱に続き、新潟県にゆかりのある モチーフが描かれております。日本スキー（新潟県発祥の地）、佐渡島に生息する朱鷺、世界で初めて人工増殖された鮭など

新潟亀田蒸溜所について

2021年にウイスキーの製造を開始。シングルモルトウイスキーを主軸に、妥協のないものづくりを続けている。

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）では、2023年の初出品以降、数多くの賞を受賞。さらに2025年には、ジャパニーズクラフトウイスキーカテゴリーに特化した新部門で「ジャパングランプリ」を初受賞した。

また、世界的な品評会であるワールド・ウイスキー・アワード（WWA）においては4年連続で入賞を果たし、2023年には最高賞となる「World Best（世界最高賞）」を受賞。

国内外から高い評価を得る一方で、さらなる高みを目指し、高品質なウイスキーづくりを探求し続けている。

会社名 : 株式会社新潟小規模蒸溜所

創業 : 2019年

事業内容：酒類製造・販売

所在地 ：〒950-0141 新潟県新潟市江南区亀田工業団地1-3-5

HP ：https://kameda-distillery.com