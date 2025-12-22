Atlas、AOKIのECサイトにAI「EC Agent」を導入

Atlas株式会社

Atlas株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 宮崎 悠生、以下「Atlas」）は、株式会社AOKI（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長 青木 彰宏、以下「AOKI」）のECサイトに、Atlasが独自に開発したAIエージェント技術「EC Agent」を導入しました。

ユーザーの行動履歴を“記憶”し、個々の嗜好に基づいて最適な商品を推薦することで、新しい購買体験を提供します。

■「記憶」がつなぐ、滑らかな購買体験

今回導入されたEC Agentは、ユーザーの行動を短期的な「記憶」として保持し、文脈を理解します。

まるで好みを熟知した専属の店員が接客するかのように、AIがユーザーの記憶（コンテキスト）を汲み取ることで、欲しい商品に自然と巡り会える、滑らかな購買体験を実現しました。

■Atlasの今後の展開

Atlasは、AIがユーザー一人ひとりの「記憶」を理解し、文脈に沿った最適な行動提案を行う未来を目指しています。今回の「EC Agent」導入は、その第一歩として、ユーザーの行動を“記憶”し、購買体験に生かす取り組みです。

Atlasは今年、AI時代における「記憶の主権を個人に取り戻す」ことを目的としたR&D部門を設立しております。この“Memory Layer”技術研究を基盤に、様々な領域でユーザーの記憶を適切に取り扱ったAIエージェント実装を進めています。

【会社概要】

会社名：Atlas株式会社

所在地：東京都目黒区青葉台4丁目5-12 a place by WA 100

代表者：代表取締役 宮崎 悠生

URL：https://atlas-tech.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Atlas株式会社

担当：高須裕大（プロジェクト担当）

Mail：yuta.takasu@atlas-tech.co.jp