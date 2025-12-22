【韓国語ならK Village】日本最大級の韓国語教室が提供、韓国語×韓国美容をK-POPメイクのプロから学ぶ特別イベントが大盛況

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2025年12月20日（土）、韓国情報アプリ「K Village MODULY(https://moduly.kvillage.jp/)」と連動した特別イベント【この冬はクリームチークで韓国顔！K-POPメイクプロの特別レッスン】を開催しました。

本イベントは、K-POPアイドルのコンサートやミュージックビデオ、音楽番組など、数多くの現場で活躍してきたメイクアップアーティストを講師に迎え、韓国語と韓国美容を「体験しながら学ぶ」ことを目的として企画されました。



当日は13名の参加者が来場。会場には開始前から期待感に満ちた空気が広がり、イベントが始まると終始笑顔と活気にあふれる時間となりました。

クリームチークを軸に学ぶ、韓国冬メイクの最新トレンド

イベント冒頭、講師の紹介とともにK-POPの現場エピソードが語られると、会場からは思わず声が上がる場面も見られました。

「実際の現場ではどうしているのか」「本物のプロは何を見ているのか」といった話に、参加者はうなずきながら聞き入り、開始早々から会場の熱量は一気に高まりました。

続くトレンド解説では、

・ツヤ感を演出する水光肌

・透明感と血色感の絶妙なバランス

・しっとり感を残す質感

といった韓国冬メイクのポイントが紹介されるたびに、「なるほど」といった反応が自然と生まれ、聞くだけではなく一緒に考える空気感が会場を包みました。

実践パートで一気に加速する盛り上がり

イベント中盤、参加者全員にクリームチークが配布されると、会場の雰囲気はさらに和やかに。

「これ使ってみたかった」といった声が上がり、実践パートがスタートしました。

パウダーチークとの違いや、なじませ方のコツを実際に体感する中で、「これなら毎日使えそう」といった感想も飛び交い、参加者同士で仕上がりを見せ合う場面も見られました。

モデルを起用したメイクデモンストレーションでは、ツヤの仕込み方や血色感を入れる位置を変えるだけで印象が大きく変わる様子に、会場からは驚きの声が。



「チークを長めに入れるだけで立体感が全然違う」「理由が分かると面白い」と、理解と感動が同時に生まれる時間となりました。

韓国語アウトプットでさらに高まる一体感

イベント後半には、韓国語で自分のメイクを表現するアウトプットワークを実施。

「블러셔（チーク）」「물광피부（水光肌）」「웜톤／쿨톤（イエベ・ブルベ）」といった表現を使いながら、自分のメイクを韓国語で説明する時間では、最初は少し照れながらも、次第に笑顔で発話する姿が印象的でした。

「K Villageのレッスンに通っているから読めた」

「韓国語で言えると嬉しい」

といった声も聞かれ、会場には一体感と達成感が広がりました。

日本最大級の韓国語教室だからこそ実現できた「熱のある学び」

イベント終盤には、K-POPの現場ならではのメイク秘話や、長時間撮影に耐えるための工夫などが語られ、最後まで参加者の熱量が下がることなく、名残惜しさを感じさせる雰囲気の中でイベントは終了しました。

K Village 韓国語は、全国26校舎を展開し、これまで多くの韓国語学習者と向き合ってきました。

その知見とネットワーク、そして「K Village MODULY(https://moduly.kvillage.jp/)」というプラットフォームがあるからこそ、学び・体験が一体となったイベントを実現することができています。

「楽しかった」で終わらず、「また参加したい」「もっと知りたい」につながる。

本イベントは、そんな声が自然と生まれる機会となりました。

今後もK Village 韓国語では、韓国語を「学ぶもの」から「使って楽しむもの」へと広げる取り組みを通じて、学習者一人ひとりの可能性を後押ししてまいります。

K Village 韓国語について

K Village 韓国語は、日本全国に26校舎を展開し、在籍生徒数16,000名を超える日本最大級の韓国語教室です（※1）。通学・オンライン・AI学習（毎日ハングル・K Village先生）など、多様なスタイルで学べる環境を整え、幅広い世代の韓国語学習者をサポートしています。

※1 : 2024年11月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

