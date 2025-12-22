【福島県郡山市】抽選で合計12２名様に豪華商品が当たる！「あさか舞プレゼントキャンペーン」を開始！［福島県郡山市役所］
郡山産米「あさか舞」をより多くの皆さんにご賞味いただくため、期間中にあさか舞を購入された方に抽選で豪華商品が当たる「あさか舞プレゼントキャンペーン」を開催します。
内容
■開催期間
令和８年１月５日（月）～２月２８日（土）
■対象者
期間中に郡山産米「あさか舞」、「ASAKAMAI 887」、「ASAKAMAI 2.0」をお買い上げの方
■商品
特賞：「あさか舞」コシヒカリ（30kg）及びうねめ牛サーロインステーキ(200g×２) ２本
１等：磐梯熱海温泉ペア宿泊券 各1本
１. ホテル華の湯
２. 磐梯熱海温泉旅館協同組合 宿泊券
２等：郡山産品いずれか１品 各３本
１. 郡山の鯉カレーと福島県産豚の華カレー各３パックセット
２. 富久栄珈琲ドリップ詰合せセット（24個入）
３. ふくしま逢瀬ワイナリーぶどう・りんごジュース各2本セット
４. 京香女将漬け（4枚入り）
５. 郡山市産 旬のイチゴ詰合せセット
６. 郡山市産 旬の野菜詰合せセット
３等：「あさか舞」コシヒカリ５kg 100本
■応募方法や詳細については、下記ウェブサイトをご確認ください。
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/koriyama-letter/59122.html
〈キャンペーンポスター〉
あさか舞とは
郡山市で生産された「コシヒカリ」「ひとめぼれ」の一等米で、平成１４年から商標登録されたブランド米です。
「あさか舞」の名称は、広大な「安積平野」と郡山市の発展の礎を築いた「安積開拓」等にちなみ、ひらがなの「あさか」の地名とおいしくて舞うような気持ちにさせる「舞」を組み合わせました。
郡山市は福島県内で生産量第一位を誇る米どころです。
米づくりに最適な内陸型の気候と粘土質の土壌、猪苗代湖がもたらす清らかな水に恵まれ、「あさか舞」は美味しいお米として評価されています。
＜市内三穂田町の田んぼ＞
＜猪苗代湖＞
本件に関するお問合せ先
郡山市農商工部園芸畜産振興課
T E L：024-924-3761
ＭＡＩＬ：engeichikusan@city.koriyama.lg.jp