【福島県郡山市】抽選で合計12２名様に豪華商品が当たる！「あさか舞プレゼントキャンペーン」を開始！［福島県郡山市役所］

郡山市

郡山産米「あさか舞」をより多くの皆さんにご賞味いただくため、期間中にあさか舞を購入された方に抽選で豪華商品が当たる「あさか舞プレゼントキャンペーン」を開催します。

内容

■開催期間

令和８年１月５日（月）～２月２８日（土）

■対象者

期間中に郡山産米「あさか舞」、「ASAKAMAI 887」、「ASAKAMAI 2.0」をお買い上げの方

■商品

特賞：「あさか舞」コシヒカリ（30kg）及びうねめ牛サーロインステーキ(200g×２) ２本

１等：磐梯熱海温泉ペア宿泊券 各1本

１. ホテル華の湯

２. 磐梯熱海温泉旅館協同組合 宿泊券

２等：郡山産品いずれか１品 各３本

１. 郡山の鯉カレーと福島県産豚の華カレー各３パックセット

２. 富久栄珈琲ドリップ詰合せセット（24個入）

３. ふくしま逢瀬ワイナリーぶどう・りんごジュース各2本セット

４. 京香女将漬け（4枚入り）

５. 郡山市産 旬のイチゴ詰合せセット

６. 郡山市産 旬の野菜詰合せセット

３等：「あさか舞」コシヒカリ５kg 100本

■応募方法や詳細については、下記ウェブサイトをご確認ください。

https://www.city.koriyama.lg.jp/site/koriyama-letter/59122.html

あさか舞とは

〈キャンペーンポスター〉

郡山市で生産された「コシヒカリ」「ひとめぼれ」の一等米で、平成１４年から商標登録されたブランド米です。

「あさか舞」の名称は、広大な「安積平野」と郡山市の発展の礎を築いた「安積開拓」等にちなみ、ひらがなの「あさか」の地名とおいしくて舞うような気持ちにさせる「舞」を組み合わせました。

郡山市は福島県内で生産量第一位を誇る米どころです。

米づくりに最適な内陸型の気候と粘土質の土壌、猪苗代湖がもたらす清らかな水に恵まれ、「あさか舞」は美味しいお米として評価されています。

＜市内三穂田町の田んぼ＞＜猪苗代湖＞

本件に関するお問合せ先

郡山市農商工部園芸畜産振興課

T E L：024-924-3761

ＭＡＩＬ：engeichikusan@city.koriyama.lg.jp