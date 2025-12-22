【福島県郡山市】抽選で合計12２名様に豪華商品が当たる！「あさか舞プレゼントキャンペーン」を開始！［福島県郡山市役所］

郡山市

郡山産米「あさか舞」をより多くの皆さんにご賞味いただくため、期間中にあさか舞を購入された方に抽選で豪華商品が当たる「あさか舞プレゼントキャンペーン」を開催します。




内容

■開催期間


令和８年１月５日（月）～２月２８日（土）


■対象者


期間中に郡山産米「あさか舞」、「ASAKAMAI 887」、「ASAKAMAI 2.0」をお買い上げの方


■商品


特賞：「あさか舞」コシヒカリ（30kg）及びうねめ牛サーロインステーキ(200g×２)　２本　





１等：磐梯熱海温泉ペア宿泊券　各1本


１. ホテル華の湯


２. 磐梯熱海温泉旅館協同組合　宿泊券




２等：郡山産品いずれか１品　各３本


１. 郡山の鯉カレーと福島県産豚の華カレー各３パックセット


２. 富久栄珈琲ドリップ詰合せセット（24個入）


３. ふくしま逢瀬ワイナリーぶどう・りんごジュース各2本セット


４. 京香女将漬け（4枚入り）


５. 郡山市産 旬のイチゴ詰合せセット


６. 郡山市産 旬の野菜詰合せセット



３等：「あさか舞」コシヒカリ５kg　100本



■応募方法や詳細については、下記ウェブサイトをご確認ください。


https://www.city.koriyama.lg.jp/site/koriyama-letter/59122.html



あさか舞とは

郡山市で生産された「コシヒカリ」「ひとめぼれ」の一等米で、平成１４年から商標登録されたブランド米です。


「あさか舞」の名称は、広大な「安積平野」と郡山市の発展の礎を築いた「安積開拓」等にちなみ、ひらがなの「あさか」の地名とおいしくて舞うような気持ちにさせる「舞」を組み合わせました。


郡山市は福島県内で生産量第一位を誇る米どころです。


米づくりに最適な内陸型の気候と粘土質の土壌、猪苗代湖がもたらす清らかな水に恵まれ、「あさか舞」は美味しいお米として評価されています。



