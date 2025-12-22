『Lies of P』『SANABI』など、年末年始にNEOWIZタイトルがセール！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、年末年始、各プラットフォームで自社のゲームタイトルのセールスキャンペーンを実施いたします。



今年DLCをリリースしたコンソール・PC向けアクションRPG『Lies of P』やPC向け『SANABI』、今年リリースされた『Shape of Dreams』などのNEOWIZタイトルが、セールス対象になります。また、PC(Steam）、PlayStation、Xbox向けの実施になります。



『Lies of P』は、PlayStation StoreやXboxにて、『Lies of P』本編が50％、『Lies of P: Overture バンドル』（本編＋DLC）が35％の割引となります。

DLCである『Lies of P: Overture』は、本年6月にリリースされ、2025年の大韓民国ゲーム大賞で優秀賞、技術創作賞（キャラクター部門）を、イギリスの権威ある「Golden Joystick Awards 2025」でBest Game Expansion（ベスト・拡張コンテンツ賞）等を受賞しています。



Steamでは、『Lies of P』本編が50%（DLCバンドルは36％）のほか、『Skul: The Hero Slayer』本編が50％（DLCは20％）、『SANABI』本編が35％（DLCは無料）、『Shape of Dreams』が30％の割引でご購入いただけます。

また、12月18日（木）に新DLC「V LIBERTY IV」をリリースしたばかりのリズムゲーム『DJMAX RESPECT V』では、本編および既存DLCが最大で80％割引となります。

NEOWIZタイトル セール一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1780_1_445974899fce3d0072d31b469b796d93.jpg?v=202512221152 ]

※パッケージ版は対象外となります。

※セール期間や対応端末は、タイトルやプラットフォームで異なります。各タイトルのプラットフォームでご確認ください。