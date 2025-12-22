2025年12月26日（金）より、冬苺×ショコラで贈るバレンタインシーズン限定メニューが登場！神戸・元町のクレープとガレットの専門店「CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH」にて
「TOOTH TOOTH」創業の地、神戸・元町トアウエストにある、クレープとガレットの専門店「CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/restaurant/crepe-galette-tooth-tooth)」にて、12月26日（金）～バレンタインシーズン限定メニューが登場いたします。ガレットとクレープで心ほどける一皿をお届けします。
◆冬苺とガナッシュクリームのミルクレープ・ショコラ チョコレートアイス添え
1980円（税込）
チョコレートガナッシュを何層にも重ね、仕上げに苺を飾りミルクレープ仕立てに。濃厚なチョコレートアイスを添えて。数量限定のクレープです。
>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/28581)（お席のみでの予約可)
ショコラを愉しむ定番クレープ
季節限定メニューと合わせて、バレンタインシーズンもおすすめのショコラクレープもご用意しております。ショコラをたっぷりと味わうひとときを。
◆ショコラ・フォンデュ 温かいチョコレートクレープ～2枚重ね～
1100円(税込)
もちもち食感のショコラ生地に、味のアクセントにラズベリーのコンフィチュールをはさみ仕上げました。濃厚なショコラを感じることのできる、冬のご褒美クレープ。
◆クレープ・ショコラ (アールグレイ風味のガナッシュ、オレンジキャラメルソース、ヘーゼルナッツ)
1100円(税込)
アールグレイが香る濃厚なショコラガナッシュをオレンジ風味のキャラメルソースと共に味わうショコラクレープです。
冬苺を味わう季節限定ガレットも
◆生ハムと苺のサラダガレット 発酵柚子ヴィネグレット
1980円（税込）
生ハムに苺を合わせ、瑞々しいサラダ仕立てに。香り豊かな発酵柚子ヴィネグレットでさっぱりと。
大切な人と、自分へのご褒美にも。
この季節だけの美味しさを、ぜひお愉しみください。
CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH
（クレープアンドガレット トゥーストゥース）
1986年、神戸・トアウエストの路地裏の片隅で開業した、「TOOTH TOOTH」。 開業当初は、今のお店の半分の大きさで、手作りの小さなそのお店は、アートやモード、音楽を目指す若者たちのコミュニティでした。 それから37年の時が経ち、TOOTH TOOTHの新業態"クレープとガレットの専門店"としてオープン。
CREPE & GALETTE TOOTH TOOTHでは、フランス発祥のお食事クレープ “ガレット” と、季節のフルーツなどを使った “クレープ” をより一層皆様にお愉しみいただけるよう、上質でバラエティ豊かなラインアップをご用意しております。
TOOTH TOOTHが届ける、”ハレノニチジョウ”。 クレープとガレットを通じて、皆様の日常がちょっとおしゃれに素敵に、幸せになりますように。 目で見て、味わって、心ハレる瞬間をぜひ、お愉しみください。
>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/crepe-galette-tooth-tooth)
>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/28581)
>> Instagram(https://www.instagram.com/crepegalette_tooth/)