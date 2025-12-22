株式会社ハレックス、HalexSmart!・HalexDream!に新たな気象要素を追加

株式会社ハレックス

株式会社ハレックス（本社：東京都、代表取締役社長：藤岡浩之、以下ハレックス）は、多くのお客様からのご期待にお応えし、当社が展開する気象データ提供サービス「HalexSmart!」および「HalexDream!」に、風向・風速や竜巻ナウキャスト、72時間予報＋2週間予報など、複数の新要素を追加しました。これにより、防災から業務計画まで、より幅広いニーズに応える気象情報のご提供が可能となります。

【背景】

近年、異常気象や災害リスクの増加により、企業や自治体における防災対策や業務計画において、より詳細かつ長期的な気象情報のニーズが高まっています。 加えて、「より長期間の予報がほしい」「現場で即座に活用できる、地図上で視覚的に把握しやすい風向・風速データが必要」といったお客様からのご要望も多く寄せられてきました。 ハレックスは、こうした社会的要請やお客様のご期待にお応えするため、当社気象情報提供サービス「HalexSmart!」および「HalexDream!」のラインナップ強化を進めてまいりました。

■ HalexSmart!

HalexSmart!は、地理情報システム（GIS : Geographic Information System）上で気象データを活用するために最適化された気象データAPIサービスです。地図上に取り込みやすいタイル形式またはGeoJSON 形式で気象データを提供するため、GIS の活用領域が大きく広がります。

→ 詳細：https://www.halex.co.jp/service/smart.html

■ HalexDream!

HalexDream!は、全国1kmメッシュ（約40万メッシュ）の気象データを、緯度・経度を指定して簡単に取得できるサービスです。

APIやファイル形式で提供し、クラウド基盤による安定したレスポンスと、地域特性や実測値を反映した独自加工により、天気予報や需要予測など、気象データを活用した業務の最適化を支援します。

→ 詳細：https://www.halex.co.jp/service/dreamapi-weather-api.html

【今回の追加要素】

「HalexSmart!」および「HalexDream!」に以下の新要素を追加しました。

■ HalexSmart!（リアルタイム発表データ版）

・風向・風速（毎三十分大気解析GPV/MSM日本域/GSM日本域/NSM・GSM地点ガイダンス）

・気温

・竜巻ナウキャスト

→期待される効果

・防災強化：竜巻や強風リスクを早期把握し、短時間の危険回避対応を支援

・安全な作業計画：気温、風向・風速や長期予報で建設等の屋外工事の安全性向上

■ HalexDream!

・72時間予報＋2週間予報

・週間予報＋気圧・雲量＋日射量

・2週間予報＋気圧・雲量

→期待される効果

・長期間予報による農業・物流の効率化：2週間先までの日射量・雲量などの予測により、生育管理や輸送計画をより早期かつ柔軟に最適化

・エネルギー最適化：太陽光発電の予測精度向上と需給計画の安定化

図1）HalexSmart!で取得した風向・風速の分布図 図2）HalexSmart!で取得した気温の分布図

【今後の展望】

ハレックスは、NTTデータグループの高度なIT技術や業界知見と連携し、気象情報提供サービスのさらなる充実を図ります。今後も多様な業種・業務に対応したソリューションを展開し、気象情報の価値を最大限に引き出すことで、お客様の業務課題解決と意思決定の高度化に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ハレックス

代表者：代表取締役社長 藤岡 浩之

本社所在地：東京都品川区東五反田2-20-4 NMF高輪ビル3階

設立：1993年

URL：https://www.halex.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

■製品・サービスに関するお問い合わせ先

株式会社ハレックス

ビジネスソリューション事業部 営業部

info_weather278@halex.jp

Tel：03-5420-4311