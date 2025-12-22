【試合結果】大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、関西府県サッカーリーグ決勝大会で準決勝を制し、決勝進出！優勝での関西二部昇格へあと一勝

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたびOsaka City SCは、関西府県サッカーリーグ決勝大会・準決勝において法隆寺FCと対戦し、1-0で勝利いたしました。

本大会は、優勝チームが関西サッカーリーグDivision2（関西二部）へ昇格となる重要な大会です。

準決勝を勝ち切ったOsaka City SCは決勝へと駒を進め、次戦に勝利すれば関西二部昇格が決定します。

クラブとしては、あくまで「優勝での昇格」を目標に掲げ、残された最後の一戦へ挑みます。

■ 試合結果概要

大会名：関西府県サッカーリーグ決勝大会 準決勝

対戦：Osaka City SC 1 - 0 法隆寺FC

日時：2025年12月21日（日）

会場：紀三井寺陸上競技場（和歌山県）

■ 得点者

・背番号9 野勢日向太

■ 試合の振り返り

関西二部昇格を懸けた準決勝は、前半を 0-0 で折り返す緊張感のある展開となりました。

互いに一歩も譲らない攻防が続く中、Osaka City SCは集中力を切らさず、試合の流れを慎重に見極めながら後半へと向かいました。

迎えた後半、チャンスを確実にものにし、背番号9・野勢日向太 が貴重な先制ゴールを記録。

その1点を全員で守り切り、最後まで主導権を渡すことなく 1-0で勝利。決勝進出を掴み取る結果となりました。

■ 決勝戦 概要

日時：2026年1月11日（日）12:00 キックオフ

対戦：Osaka City SC vs BANDITO生駒

会場：上富田球技場

本試合は YouTubeにてリアルタイム配信 が予定されています。

配信URL：https://www.youtube.com/live/bQKh4Pls4yc

■ 決勝に向けて

ここまでの道のりは決して簡単なものではありませんでした。

しかし、勝利の喜びも悔しさもすべて糧にし、Osaka City SCはこの決勝の舞台まで辿り着きました。

関西二部昇格を懸けた最後の一戦。クラブ一丸となり、積み上げてきたすべてをピッチで表現し、優勝という最高の形で、次のステージへ進みます。

■ 関西二部昇格応援パートナーの皆さまについて

Osaka City SCの今大会における挑戦は、日頃からクラブを支えてくださっているスポンサー企業の皆さまの存在なくしては語れません。

「関西二部昇格応援パートナー」としてご支援をいただいている企業の皆さまには、年間を通じてクラブを支えていただいていることに加え、本大会という重要な局面において、追加でのご協賛を賜りました。

この特別なご支援により、移動やコンディション管理など、選手・スタッフが競技に集中できる環境が整えられ、厳しい戦いが続く中でも、クラブとして万全の準備で一戦一戦に臨むことができています。

年間スポンサーとしての継続的なご支援、そして昇格を懸けたこの大会への追加協賛は、単なる支援の枠を超え、クラブの挑戦そのものに寄り添っていただいている証だと、私たちは受け止めています。

Osaka City SCは、こうしたパートナーの皆さまとともに、関西二部昇格、そしてその先の未来へ向けて、最後まで挑み続けてまいります。

【関西二部昇格応援パートナー】

株式会社ジオメイク

株式会社トヨタレンタリース大阪

株式会社ベリル

株式会社ドライブステージ

■ Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。

今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/