株式会社カブ＆ピースとの業務提携に関するお知らせ(提供エリア拡大)

当社グループ連結子会社であるミツウロコグリーンエネルギー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：坂西 学、以下、「ミツウロコグリーンエネルギー」）は、株式会社カブ＆ピース（本社：東京都港区、代表取締役社長：前澤 友作）が提供するガス事業サービス「KABU&ガス」における協業を拡大し、2025年12月2日より京葉ガスエリアでの同サービス向けのガス供給を開始いたしました。

当社は2024年11月20日より東邦ガスエリア、西部ガスエリアで「KABU&ガス」向けのガス供給を開始しており、今回の京葉ガスエリア追加により、より多くのお客様に「KABU&ガス」をご利用いただけるようになりました。

カブ&ピースは「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げています。展開する事業は、生活インフラ関連事業を中心とした、電気やガス、モバイルなど、多くの国民に関与するサービスを提供します。

記

1.エリア追加日：2025年12月2日

2.追加エリア：京葉ガスエリア

3.KABU&ガスの詳細は下記URLよりご確認ください。

https://kabuand.com/gas

当社は、これからも、「豊かなくらしのにないて」として、お客様一人ひとりの豊かなくらしに貢献するサービスを提供できるように取り組んでまいります。

