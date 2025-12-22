WOWOWとソニー、最先端の音響技術を使ったリアルタイム配信の共同プロジェクトを開始 　ももいろクローバーZの「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」の放送・配信を実施

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：山本 均、以下「WOWOW」）は、ソニー株式会社（以下ソニー）と、最先端の音響技術を使ったリアルタイム配信の共同プロジェクトを開始しました。

映像コンテンツのクオリティーアップのため最新の音声技術開発を続けるWOWOWが、360立体音響技術により没入感のある立体的な音場を体感できる音楽体験「360 Reality Audio（サンロクマル・リアリティオーディオ）」を進化させるソニーとともに行なう、立体音響技術によるライブのリアルタイム配信プロジェクトです。

今回のリアルタイム配信映像コンテンツは、ももいろクローバーZが2025年12月20日・21日にさいたまスーパーアリーナにて開催した「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」。

その2日目の公演をソニーの360立体音響技術によるライブ配信サービス「360 Reality Audio Live （サンロクマル・リアリティオーディオ・ライブ）アプリ」※にてリアルタイム配信いたしました。

本コンテンツはイマーシブオーディオにも対応するWOWOWの新音声中継車を活用して、WOWOWエンジニアが当日のライブ音声をミックスし立体音響化。オーディエンスとの一体感が大きな魅力の一つのももいろクローバーZの最新ライブを、まるでライブ会場にいるような臨場感で体験いただきました。

リアルタイム配信でお届けした映像は来年1月17日(土)18:00からアーカイブ配信も決定。さらに、翌2月にはWOWOWでの放送、そしてWOWOWオンデマンドでドルビーアトモスバージョンも配信いたします。

《番組情報》

■タイトル：「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」

■番組内容：ももいろクローバーZの定番の冬ライブ「ももいろクリスマス」。通称"ももクリ"と呼ばれるこのライブを、今年は360 Reality Audio Live アプリにてリアルタイム配信。

来年1月にはアーカイブバージョンも配信、そして2月にはWOWOWで放送し、WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信いたします。

■配信日時：

１. 2025年12月21日(日)午後3:00～ 360 Reality Audio Liveにてリアルタイム配信（終了）

２. 2026年1月17日(土)午後6:00～ 360 Reality Audio Liveにてアーカイブ配信

３. 2026年2月 WOWOWにて放送予定

４. 2026年2月 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信予定

■音声方式：

１.・２.360 Reality Audio、３.ステレオ、４.ドルビーアトモス

■チケット購入サイト：https://eplus.jp/momochri2025/

※360 Reality Audio LiveアプリはAndroid、iOSのスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器および360Reality Audio対応のAmazon Fire TVでご利用いただけます。必ず最新のバージョンをインストールの上ご視聴ください。

※モバイル機器でのご視聴時には立体音響の効果を得るためにヘッドホン・イヤホンでお楽しみください。

※360 Reality Audio対応Amazon Fire TVでのご視聴時には、ソニーのホームシアターシステム/サウンドバーHT-A9M2/A9000/A8000 などの360 Reality Audio認定商品と、Amazon Fire TV Cube (第3世代)、Fire TV Stick4K Max(第2世代)、または Fire TV Stick 4K (第2世代) をHDMI接続することでお楽しみいただけます。

※モバイル機器用アプリからのTVへのミラーリングでは、立体音響の効果をお楽しみいただくことができませんのでご注意ください。

WOWOWは、今後も外部の優れた企業やエンジニアと積極的に協業し、技術開発を行ないながら、お客さまに新しいエンターテインメント体験を提供してまいります。