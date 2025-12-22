URBAN RESEARCH DOORSから、PUMA 「BRASIL」EXCLUSIVE MODELが登場
シンプルで普遍的なデザインが魅力のPUMA 「BRASIL LTH」。URBAN RESEARCH DOORSから限定モデルをリリースします。
70年代にブラジルで最も偉大なサッカー選手のために作られたシューズ「BRASIL」。
洗礼され、ミニマルなデザインは長年にわたり世界中で愛されており、現代もさまざまなスタイルに溶け込むシューズとして人気を博しています。
今回リリースする限定モデルはChocolate Brownの色を全体に纏い、ややレトロな雰囲気を持った一足。
アウトソールとフォームストライプをブラックで配色されており、重厚感のある印象に。
替えのシューレースを付属しており、気分やスタイリングに合わせて使い分けが可能です。
URBAN RESEARCH DOORSだけのEXCLUSIVE MODELをぜひお試しください。
PUMA EXCLUSIVE BRASIL LTH(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170049/?_ga=2.108316802.1860694232.1766368555-604587.1723687207)
品番：CD26110-1170049
価格：15,400円 (税込)
カラー：C.BROWN
サイズ： 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29
【一般発売日】
2026年1月下旬予定
※ アーバンリサーチ オンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170049/?_ga=2.108316802.1860694232.1766368555-604587.1723687207)にて、予約受付中
【販売店舗】
URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)
URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170049/?_ga=2.227918877.1860694232.1766368555-604587.1723687207)