URBAN RESEARCH DOORSから、PUMA 「BRASIL」EXCLUSIVE MODELが登場

株式会社アーバンリサーチ

シンプルで普遍的なデザインが魅力のPUMA 「BRASIL LTH」。URBAN RESEARCH DOORSから限定モデルをリリースします。

70年代にブラジルで最も偉大なサッカー選手のために作られたシューズ「BRASIL」。

洗礼され、ミニマルなデザインは長年にわたり世界中で愛されており、現代もさまざまなスタイルに溶け込むシューズとして人気を博しています。

今回リリースする限定モデルはChocolate Brownの色を全体に纏い、ややレトロな雰囲気を持った一足。

アウトソールとフォームストライプをブラックで配色されており、重厚感のある印象に。

替えのシューレースを付属しており、気分やスタイリングに合わせて使い分けが可能です。

URBAN RESEARCH DOORSだけのEXCLUSIVE MODELをぜひお試しください。

PUMA EXCLUSIVE BRASIL LTH(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170049/?_ga=2.108316802.1860694232.1766368555-604587.1723687207)

品番：CD26110-1170049

価格：15,400円 (税込)

カラー：C.BROWN

サイズ： 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29

【一般発売日】

2026年1月下旬予定

※ アーバンリサーチ オンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170049/?_ga=2.108316802.1860694232.1766368555-604587.1723687207)にて、予約受付中

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170049/?_ga=2.227918877.1860694232.1766368555-604587.1723687207)