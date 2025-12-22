【あさぎり牛乳】初の福袋を数量限定で発売
朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド
『あさぎり牛乳』は、このたびブランド初の試みとなる「2026福袋」を数量限定で販売いたします。
あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)
今回の福袋は、「はじめてあさぎり牛乳を手に取る方にも、いつもご愛顧いただいているお客様にも楽しんでいただきたい」―そんな想いから生まれました。
富士山の麓・朝霧高原で育まれた牛乳のやさしい味わいを軸に、素材へのこだわりと手しごとを大切にしたスイーツを詰め合わせ、福袋ならではの“ひらく楽しさ”とともにお届けします。
人気スイーツを詰め込んだ、新春だけの特別な福袋（オリジナル保冷バッグ付き）
あさぎり牛乳の定番商品から人気スイーツまでを詰め合わせ、“牛乳屋さんの牛乳スイーツ”の世界を一度に楽しんでいただける特別なセットです。
あさぎり牛乳オリジナル保冷バッグに入れてお渡しする、福袋ならではの限定仕様です。
〈商品概要〉
2026福袋
◼️販売価格：2,160円（税込）
◼️内容：人気スイーツ7点＋オリジナル保冷バッグ
◼️販売形態：数量限定（なくなり次第終了）
〈内容〉
- あさぎり牛乳 260円
- ミルクコーヒー 280円
- リッチミルクサンド〈ミルク〉 400円
- リッチミルクサンド〈いちご〉 410円
- バタークッキー 3枚入り 460円
- ふんわりパンケーキサンド〈朝霧ミルククリーム〉 260円
- ふんわりパンケーキサンド〈キャラメル〉 290円
計7点／通常価格：2,360円 （税込）
→ 福袋特別価格：2,160円（税込）
※オリジナル保冷バッグ付き
〈販売店舗〉
- 東京ギフトパレット店 （東京都）2026年1月1日（木）～
- 池袋北改札前店 （東京都）2026年1月1日（木）～
- 横浜ジョイナス店（神奈川県）2026年1月2日（金）～
- 阪神梅田本店（大阪府）2026年1月3日（土）～
- 広島ミナモア店 （広島県）2026年1月3日（土）～
静岡県内店舗限定 福袋のご案内
あわせて、静岡県内の2店舗で、新春ならではの特別な福袋2種を販売いたします。
地元のお客様はもちろん、年末年始に静岡を訪れる方にもお楽しみいただける、限定企画です。
１.2026お菓子福袋 ＊静岡県限定
◼️販売価格：1,250円（税込）
◼️内容：人気スイーツ3点＋牛乳orミルクコーヒー引換券1点
◼️販売形態：数量限定（なくなり次第終了）
〈内容〉
バタークッキー 3枚入り
ミルクパウンドラスク 2枚入り
ふんわりパンケーキサンド 4個入り
牛乳orミルクコーヒー引換券
２.2026グッズ福袋 ＊静岡県限定
◼️販売価格：3,000円（税込）
◼️内容：あさぎり牛乳オリジナルグッズ7点＋牛乳orミルクコーヒー引換券1点
◼️販売形態：数量限定（なくなり次第終了）
〈内容〉
きらきらステッカー
ボールペン
メモ帳
トートバッグ
ぬいぐるみ
ロゴグラス
もふもふキーホルダー
牛乳orミルクコーヒー引換券
〈１.２.の販売店舗〉
- 朝霧乳業 工場直営店
〒418-0101 静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内
- マリンタウン店
〒414-0002 静岡県伊東市湯川571-19 道の駅伊東マリンタウン オーシャンバザール棟 1階
OUR PROJECT
社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。
■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)
牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。
朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。
牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。
https://prtimes.jp/a/?f=d161984-29-3784d3fdff02ecc0c0403e22a298f945.pdf
朝霧乳業株式会社
名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/
ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
創 業：昭和46 年5 月
代表者：代表取締役 前堀誠
所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内
事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開