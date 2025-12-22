Makuakeで歴代最高額を達成した「coodyエアテントBESTONA」（ベストナ）、ついに一般販売を開始

■「coodyエアテントBESTONA」とは

株式会社W&W

簡単設営を実現するエアポール構造と、広々とした3.8m四方の室内空間を備えた、

coodyの大型エアテントシリーズ最新モデルです。八角形のドーム型テントと扇型に広がる延長タープは取り外しが可能。強風にも強い安定性と、大人数でも快適に過ごせる独自のシルエットが特徴的です。ファミリーキャンプはもちろん、グルキャンやイベントでも圧倒的な存在感でキャンプ場での高い注目度も間違いなしです！

・coodyエアテントの特徴であるポリコットンを使用

・拡張方タープを繋げばさらに広がる特別空間

・前後ドアはフルオープンで開放的。メッシュとTPUドアも装備（TPUドアは1枚）

・3種類のウインドウタイプで季節や天候で変更可能

・エアコン電源ホール、煙突穴、一体型PVCフロア、フライシートが標準装備

■Makuakeで7,000万を突破した話題のエアテント

2025年9月12日の先行公開からわずか1ヶ月で応援購入額7,000万円を突破、これによりMakuakeにてcoody製品応援総額1億円を超えるご支援をいただきました。

特に公開開始直後に5,000万円を達成した際には、Makuakeテントカテゴリー歴代最高額（※2025年10月現在、自社調べ）として多くのメディアに取り上げられ、大きな反響を呼びました。

■一般販売について

Makuakeにて先行販売だったBESTONAですが、このたび公式サイトにて一般販売を開始いたしました。これにより、支援時期に関わらずいつでも購入いただける体制が整いました。

▼公式サイト

https://coody-jp.com/bestona/

■製品情報

製品名：coodyエアテントBESTONA

価格：275,000円（税込）

カラー展開：ベージュ / オリーブグリーン / ブラック

サイズ：横幅3.8m × 奥行3.8m × 高さ2.75m

製品構成：拡張用タープ、フライシート、TPUドア1枚、TPUウインドウ4枚、手動エアポンプ、ペグ、張り綱、専用収納袋

▼公式サイト

https://coody-jp.com/bestona/

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。