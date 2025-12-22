新時代の営業を提案するEmooove、『商談数の最大化を実現する「最新の打ち手10選」』カンファレンスのアーカイブ動画を公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、2025年12月16日（火）に開催した、BtoB事業を展開する企業の営業責任者・マネージャーを対象としたオンラインカンファレンス『商談数の最大化を実現する「最新の打ち手10選」～2026年の予算達成に向けた施策検討会～』のアーカイブ動画を公開いたしました。

■公開の背景

現在のBtoB営業組織においては、「商談獲得数が頭打ちになっている」「リードはあるが商談化につながらない」「商談化しても決裁権のある相手にリーチできず成約に至らない」といった、営業ステップごとの課題が散見されます。

2026年の予算達成に向けて、従来の手法だけでは打開が難しい状況に対し、本カンファレンスでは各分野を牽引する10社のプロフェッショナルが登壇。単一の施策にとどまらない、最新のソリューションと具体的な成果事例を包括的に解説しました。当日ご参加いただけなかった方も、来期の戦略立案を支える「施策検討会」としてぜひご活用ください。

■こんな方におすすめ

■セッション紹介

本カンファレンスでは全10セッションを実施し、Emoooveからは以下のテーマについて解説いたしました。

【ソーシャルセリング】 LinkedInなどのSNSにより、大手/決裁者を効率的に大量開拓する方法

登壇者：株式会社Emooove

代表取締役社長 藤澤 諒一

神戸大学在学中に月間100万PVを誇る就活メディアを立ち上げ、上場企業を含む複数企業の採用や、旧帝/早慶上理大生を中心とする学生100名以上の就職活動を支援。大学卒業後は、新規事業開発やイノベーション創出を支援する株式会社Relicに入社。スタートアップから大企業まで企業規模を問わず、SaaSプロダクトのCPF～PMF支援等を実施し、新規事業開発における企画/セールス/マーケティングなど様々な角度から貢献。また、クライアントへの支援に限らず、社内におけるマーケティング組織の立ち上げを推進。その後、株式会社Emoooveを設立。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

