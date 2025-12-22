「書きそんじハガキ・キャンペーン2026」開始のお知らせ【それいけ！タンス遺産 世界の学びを救うんだ！】
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟（東京都渋谷区 会長：佐藤美樹）は、「書きそんじハガキ・キャンペーン2026」を開始しました。本キャンペーンでは、書き間違えや印刷ミスなどで投函しなかった年賀ハガキや、タンスに眠っている未使用の商品券や切手などいわゆる“タンス遺産”を回収し、募金に変えて、「ユネスコ世界寺子屋運動」の活動に役立てています。
書きそんじハガキ・キャンペーン2026
キャンペーン概要
ユネスコ世界寺子屋運動は、1989年の開始以来、世界44ヵ国1地域で541軒の寺子屋を建設し、135万人以上の人びとに教育の機会を提供してきました。この運動の活動資金を支えているのが「書きそんじハガキ・キャンペーン」です。前回（2024年12月～2025年11月）のキャンペーンで集まった募金は、カンボジア、アフガニスタン、ネパール、ミャンマーでの教育プログラムなどの実施に役立てました。なお、昨年度（2024年度）は、カンボジアに1軒の寺子屋を建設したほか、4ヵ国で約3000人の人びとに学びの機会を提供することができました。
年賀状シーズンからのご協力を！
年賀状シーズンを迎え、書き間違えや印刷ミスで投函せずに余った年賀ハガキが、世界寺子屋運動への支援になります。
年末の大掃除で見つけた未使用の金券やプリペイドカードも受付中！
【タンス遺産】商品券／図書券／ビール券／おこめ券／旅行券／株主優待券／収入印紙／図書カード／QUOカード／テレフォンカード／ギフトカード／書きそんじハガキ／未使用切手
キャンペーン強化期間は５月まで
2025年12月～2026年5月31日
※強化期間以外でも、ハガキや金券などの「タンス遺産」は一年中受け付けています。
キャンペーンの参加方法
１）「タンス遺産」のご郵送
【郵送先】
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命恵比寿ビル12階
公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟 書きそんじハガキPR係
※日本各地のユネスコ協会・クラブでも受け付けています。
２）キャンペーンの情報拡散
書きそんじハガキ・キャンペーンのチラシは下記キャンペーンサイトからダウンロードできます。配布や動画のシェアを通じて、企業、団体、学校などで積極的にご参加ください。
▼キャンペーン動画はこちら
書きそんじハガキ・キャンペーン2026 タンス遺産のうた
https://youtu.be/7C7jIb71n70
▼キャンペーン詳細はこちら
https://www.unesco.or.jp/terakoya/kakisonji/
「ユネスコ世界寺子屋運動」とは
世界には、貧困や紛争、性別などの理由で教育を受ける機会を奪われている人びとが数多くいます。具体的には、学校に通えない子どもが約2億7200万人、読み書きができない大人が約7億3900万人いると推定されています。
日本ユネスコ協会連盟は、SDGs（持続可能な開発目標）の目標4「質の高い教育をみんなに」の実現を目指し、途上国の貧しい地域に寺子屋を設立し、識字教育や学び直しの機会を提供する活動を行っています。
書きそんじハガキや金券が新しい学びの場を支えています。
▼世界寺子屋運動の詳細
https://www.unesco.or.jp/activities/terakoya/
【カンボジア】シェムリアップ州アンコールトム郡チュブタトラウ地区。かつて内戦の最前線となった影響で、現在も成人の15%が非識字者で、約30%の子どもが学校に通えていません。2025年5月、この地区に新しい寺子屋が開所しました。
■公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟について
公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟は、UNESCO（国際連合教育科学文化機関）憲章の理念にもとづき、国際平和と人類共通の福祉の実現を目指して活動しています。全国266のユネスコ協会・クラブとともに、国内外での教育の普及や、文化や自然を保全・継承する活動を推進しています。
名称：公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟
会長：佐藤美樹
理事長：鈴木佑司
設立：1948年5月1日
所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-3-1朝日生命恵比寿ビル12階
TEL：03-5424-1121
FAX：03-5424-1126
E-mail：nfuaj_web@unesco.or.jp
URL: https://www.unesco.or.jp/