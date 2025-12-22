新刊 『イタリアの笑みさそわれる愛おしい暮らし365日』 発売

株式会社自由国民社

株式会社自由国民社（東京・豊島区、代表取締役社長・竹内尚志）は、2025年12月22日に書籍『イタリアの笑みさそわれる愛おしい暮らし365日』を刊行いたしました。

『イタリアの笑みさそわれる愛おしい暮らし365日』(中山久美子・著)

海外旅行先として高い人気を誇るイタリア。歴史的な建造物、美しい街並み、数々の美食、誰もが知る偉大な芸術作品、洗練されたファッションやカルチャーなど多岐にわたる魅力で、老若男女を問わず人気の国です。



本書はそんなイタリアに暮らして20年余り、魅力を知り尽くした著者が、日々の生活を通して気づいたこと、何気ない習慣、大切にしている価値観まで、ありのままのイタリア生活を365日分、色彩豊かな写真とエピソードでつづったエッセイ集です。憧れの国の日常を垣間見ることで、自宅にいながら旅行気分を味わうことができます。人々を魅了してやまないイタリアの暮らしには、遠く離れた日本で暮らす私たちへのヒントがたっぷりと詰まっています。

有名な観光地のことはもちろん、伝統や習慣、イタリアの人々の意外な一面まで、365のテーマに沿った文章と写真でイタリアの日常を感じとることができます。イタリアにまた行きたい人、これから行ってみたい人はもちろん、幸せな気分になりたい人、すべての方にお薦めの1冊です。

書籍情報

『イタリアの笑みさそわれる愛おしい暮らし365日―豊かな土地の恵みと人情味あふれる人たちと―』

著者：中山久美子

定価：1,870円（税込）

判型：B6変型・並製

頁数：368頁（オールカラー）

ISBN:978-4-426-13122-7

発行日：2025年12月22日

【書籍のご購入はこちら】

楽天ブックス：https://a.r10.to/hPP0co

Amazon：https://amzn.to/452c8YE

目次

４月 塩気のないトスカーナパン／駅の下の水族館／愛しの500…etc.

５月 バラ庭園でゴロゴロ／SAMURAIの中身は／永遠の都、ローマ…etc.

６月 外国語レベルの方言／格別なバールの朝ごはん／カンポ・ソラーレ…etc.

７月 真っ暗な真夏の家／動かないエレベーター／糸杉の役割…etc.

８月 仕事にならない１か月／夏限定の野外パブ／一面のひまわり畑に心ときめく…etc.

９月 夕焼けを楽しむイベント／カフェ・ゼロ／エウロおじさんのおすそ分け…etc.

10月 野生のシクラメン／ローカルバスのBGM／Dのドモドッソラ…etc.

11月 諸聖人の日／余白のある生活／身近にある絶景…etc.

12月 便利さを求め続ける、その先には／クリスマス・デコレーション合戦／高校選びは難しい…etc.

１月 小さな村が元気な理由／古代小麦への回帰／チーズ天国…etc.

２月 ポレンタの季節／ワインの穴／ミートソースはおばあちゃんの味…etc.

３月 浸して食べる文化／アペリティーヴォの定番は／おめでとう、バッボ！…etc.

著者

中山久美子 Kumiko Nakayama

1972年兵庫県生まれ。フリーランス通訳／コーディネイター／ライター。

大学卒業後、６年間の会社勤めを経てイタリアに渡る。

語学学校とフィレンツェ大学で約２年間の学生生活を送った後、現地で結婚。

現在はトスカーナ州の田舎でフィレンツェ人の夫、息子２人と暮らす。

メディア取材や企業・研究者の視察、また各種ビジネス・バレーボール・旅の分野で、

コーディネートから通訳までを一貫して行う。

2015年にウェブサイト『トスカーナ自由自在』を開設。

著書に『イタリアの美しい村を歩く』（東海教育研究所）、

『イタリア流。世界一、人生を楽しそうに生きている人たちの流儀』（大和出版）がある。

世界の暮らし365日シリーズとは

憧れのあの国の、何気ない習慣や季節のできごと、大切にしている価値観まで…

1日1ページ365日分、世界の日々の暮らしを写真とエピソードで切りとったフォトエッセイ集。

フランス編、イギリス編、東京編、ニュージーランド編、ハワイ編、沖縄編、台湾編、スイス編、ドイツ編、好評発売中。

シリーズ累計17万部発行。

シリーズサイト：https://www.jiyu.co.jp/365days/

シリーズInstagram : kuratabi_jiyu (https://www.instagram.com/kuratabi_jiyu/?hl=ja)

会社概要



会社名：株式会社自由国民社

所在地：〒171-0033 東京都豊島区高田3-10-11

代表者：竹内尚志

設立：1928年（昭和3年）8月5日

URL：https://www.jiyu.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍の編集、出版等



【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社自由国民社

TEL：03-6233-0781

FAX：03-6233-0780



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社自由国民社

宣伝課

TEL：03-6233-0783

FAX：03-6233-0780