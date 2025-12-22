ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺 12月22日（月）から公式チケットトレードがスタート！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺において、「チケットトレード」・「チケプラ電子チケット」が採用されたことをお知らせいたします。

■ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺とは

許斐剛による大ヒット少年漫画『テニスの王子様』を舞台化し、2003年4月に初演された「ミュージカル『テニスの王子様』」から20年以上の歴史を持つミュージカル『テニスの王子様』シリーズの最新作。

全国大会を勝ち進み、ついに準決勝まで上り詰めた青学（せいがく）と、大阪からやってきた「勝ったモン勝ち」をスローガンに掲げる四天宝寺との熱戦が描かれる。

＜公演情報＞

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺

原作：許斐剛『テニスの王子様』（集英社ジャンプコミックス刊）

脚本・作詞・演出：三浦香

[公演詳細]

【東京公演】

2026年1月31日（土）～ 2月8日（日）

会場：パルテノン多摩 大ホール

【岐阜公演】

2026年2月13日（金） ～ 15日（日）

会場：土岐市文化プラザ サンホール

【大阪公演】

2026年2月20日（金） ～ 3月1日（日）

会場：SkyシアターMBS

【東京凱旋公演】

2026年3月7日（土） ～ 15日（日）

会場：Kanadevia Hall

[チケット代]

7,800円（全席指定／税込）

▼チケプラTrade

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/12873

○ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺 公式サイト

https://www.tennimu.com/4th_2026shitenhoji/

チケプラTradeで購入された公演のチケットは、電子チケット専用アプリにて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。

入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけの、入場もスムーズにできて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。

また、チケット購入後に来場ができない場合には、定価でチケットをやりとりできる、公式の「チケットトレード」サービスをご用意しております。チケット代金、チケット受け渡しは、チケプラが代行しますので、『定価取引』『入場保証』など、取引からご入場まで安心です。

■チケットの公式リセールをもっと手軽に。AIで席番を認識して、すぐに出品！

チケプラTradeは年間30万件以上のチケット公式リセールの取引成立実績を有し、紙チケット、電子チケット問わず、アーティストやイベント主催者の公式リセールの基盤となっています。紙チケットのAI出品機能は、紙チケットに記載されている情報をスマホのカメラでスキャンし、スキャンした情報から公式リセールへの出品を可能とするシステムです。

従来は、紙チケットの公式リセール開催の際に、購入元であるプレイガイドとチケット情報の連携を行ってきました。情報共有等で工数のかかる処理を伴うため、紙チケットの公式二次流通の利用は一部に留まっていました。リリースした紙チケットAI出品機能により、紙チケットの公式二次流通をより手軽に利用できるようになります。公演情報等必要な情報が揃っている状態であれば最速で即日から二次流通の出品、販売が可能です。

本サービスを通じて、紙チケットの不正転売で話題となりやすい演劇、舞台や、スポーツ領域でのチケット二次流通の取り扱いで活用されることを期待しています。紙チケットを公式二次流通に出品しやすくすることで、チケットの転売を抑止し、真のファンにチケットが行き届く状況を作ります。

チケットプラスでは、電子チケットの普及や、公式二次流通サービスを通じて、チケットの不正流通を抑止、撲滅するべく、今後も様々なサービスを開発、運営してまいります。

■紙チケットのAIを活用した公式リセールのご利用について

利用できるサイト ：チケプラTrade

URL ：https://trade.tixplus.jp/

利用方法 ：紙チケットの公式二次流通をご利用になられる場合は以下お問合せ先にご連絡ください。

お問合せ先 ：https://secure.plusmember.jp/tixplus/2/contact/

■株式会社チケットプラスについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、50万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるチケットプラス独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。