推し色をまとう“トキメキ”を。推し活×コスメが楽しめる『キャラコスメチケット』に、アイドリッシュセブンが登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、チケットサイズのランダムコスメ『キャラコスメチケット アイドリッシュセブンVol.１／２』各8種、770円(税込)を、2026年５月下旬から全国のアニメイト、ドラッグストア、バラエティストア等で順次発売開始いたします。

また、全国発売に先立ち、アニメイトオンラインショップにて2025年12月22日(月)11時より先行ご予約受付を開始いたします。

(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)

────────────────────

『キャラコスメチケット』とは

────────────────────

キャラクターの世界観をぎゅっと詰め込んだ、チケットサイズのランダムコスメ。

三つ折りの台紙を開くと、キャラクターをイメージした特別なコスメが入っています。

・サイズ：約W15cm×H7.2cmの三つ折り仕様で、チケットファイルなどにコレクション

しやすいサイズ。

・アイシャドウやチーク、ハイライトとして使用できるカラーパウダーで、

単色はもちろんペア使いやグループ全色まで、様々な組み合わせでメイクを楽しめます。

・カラーパウダーはブリスターの蓋付きで粉飛びしにくく、持ち歩きにも便利。

・台紙の外側だけでなく内側にもキャラクターアート入り。メイク時間まで推しと目が合う！

────────────────────

４つのトキメキポイント

────────────────────

１. 推し色をまとう高揚感

推しキャラクターの色を実際にメイクで楽しめるから、ただのコスメ以上。

“推し色をまとう”ときめきを体感できます。

２. 新しい自分に出会えるチケット

どのキャラクターがでるかはお楽しみ。思いがけない色との出会いから、新しい自分を発見できる「チケット」です。

３. 集めて作る “マイパレット”

15cm×7.2cmのチケットサイズで、

チケットフォルダなどにコレクションすれば、自分だけのオリジナルパレットを作ることができます。

チケットを並べて、推し色パレットが完成。

４. 推し活しながら綺麗になった自分を発信

写真映えも抜群で、SNS 投稿にも最適。推し色でメイクした自分も投稿♪

推し活も、自分磨きも。「新しい自分に出会うためのチケット」コスメです。

そんな、キャラコスメチケットシリーズに

2026年5月に、アイドリッシュセブンがラインナップ予定！

「キャラコスメチケット アイドリッシュセブンVol.１」全8種展開

（和泉一織、四葉環、逢坂壮五、七瀬陸、亥清悠、狗丸トウマ、棗巳波、御堂虎於）

「キャラコスメチケット アイドリッシュセブンVol.２」全８種展開

（二階堂大和、和泉三月、六弥ナギ、八乙女楽、九条天、十龍之介、百、千）

2026年５月の発売に先立ち、本日1２月2２日（月）11時より、アニメイトオンラインショップ（ Vol.1 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/+Vol.1/pd/3357259/ ) ( Vol.2 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/+Vol.2/pd/3357260/ ）にて、先行予約受付を開始いたします。

商品概要

・商品名 ：キャラコスメチケット アイドリッシュセブン Vol.１

( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924477000 )

：キャラコスメチケット アイドリッシュセブン Vol.2

( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924484000 )

・販売日 ：先行予約 2025年12月22日(月) 11時～

（ Vol.1 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/+Vol.1/pd/3357259/ ）

（ Vol.2 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/+Vol.2/pd/3357260/ )

一般発売 2026年5月25日(月)予定

＜共通項目＞

・価格 ：770円(税込)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：チケット風台紙付きマルチカラーパウダー 1個入り

・生産エリア：中国

・発売元 ：株式会社バンダイ クレアボーテ

・販売店 ：アニメイト、ドラッグストア、バラエティショップ等

※一部店舗では取り扱いのない場合があります。詳細は後日HPにて公開いたします。

IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは

CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。

『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい』そんな想いを込めて展開しています。

■アイドリッシュセブンとは

スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・タイアップ等、さまざまなメディアを通した、仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトとするメディアミックスプロジェクトです。

アプリは全世界で累計700万ダウンロードを記録し（※2025年7月時点）、2023年5月より公開された、全編ライブ構成の劇場公開映画である「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」は、興行収入約33億円、動員数約184万人を突破！

2025年8月20日に10周年を迎えました。