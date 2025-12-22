推し色をまとう“トキメキ”を。推し活×コスメが楽しめる『キャラコスメチケット』に、アイドリッシュセブンが登場！

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、チケットサイズのランダムコスメ『キャラコスメチケット　アイドリッシュセブンVol.１／２』各8種、770円(税込)を、2026年５月下旬から全国のアニメイト、ドラッグストア、バラエティストア等で順次発売開始いたします。


また、全国発売に先立ち、アニメイトオンラインショップにて2025年12月22日(月)11時より先行ご予約受付を開始いたします。


(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)












『キャラコスメチケット』とは


キャラクターの世界観をぎゅっと詰め込んだ、チケットサイズのランダムコスメ。


三つ折りの台紙を開くと、キャラクターをイメージした特別なコスメが入っています。



・サイズ：約W15cm×H7.2cmの三つ折り仕様で、チケットファイルなどにコレクション


しやすいサイズ。


・アイシャドウやチーク、ハイライトとして使用できるカラーパウダーで、


単色はもちろんペア使いやグループ全色まで、様々な組み合わせでメイクを楽しめます。


・カラーパウダーはブリスターの蓋付きで粉飛びしにくく、持ち歩きにも便利。


・台紙の外側だけでなく内側にもキャラクターアート入り。メイク時間まで推しと目が合う！




４つのトキメキポイント


１.　推し色をまとう高揚感


推しキャラクターの色を実際にメイクで楽しめるから、ただのコスメ以上。


“推し色をまとう”ときめきを体感できます。



２.　新しい自分に出会えるチケット


どのキャラクターがでるかはお楽しみ。思いがけない色との出会いから、新しい自分を発見できる「チケット」です。



３.　集めて作る “マイパレット”


15cm×7.2cmのチケットサイズで、


チケットフォルダなどにコレクションすれば、自分だけのオリジナルパレットを作ることができます。


チケットを並べて、推し色パレットが完成。



４.　推し活しながら綺麗になった自分を発信


写真映えも抜群で、SNS 投稿にも最適。推し色でメイクした自分も投稿♪



推し活も、自分磨きも。「新しい自分に出会うためのチケット」コスメです。




そんな、キャラコスメチケットシリーズに


2026年5月に、アイドリッシュセブンがラインナップ予定！



「キャラコスメチケット　アイドリッシュセブンVol.１」全8種展開


（和泉一織、四葉環、逢坂壮五、七瀬陸、亥清悠、狗丸トウマ、棗巳波、御堂虎於）


「キャラコスメチケット　アイドリッシュセブンVol.２」全８種展開


（二階堂大和、和泉三月、六弥ナギ、八乙女楽、九条天、十龍之介、百、千）




2026年５月の発売に先立ち、本日1２月2２日（月）11時より、アニメイトオンラインショップ（ Vol.1　https://www.animate-onlineshop.jp/pn/+Vol.1/pd/3357259/ ) ( Vol.2 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/+Vol.2/pd/3357260/ ）にて、先行予約受付を開始いたします。





商品概要


・商品名　　 ：キャラコスメチケット　アイドリッシュセブン　Vol.１


　　　　　( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924477000 )


　　　　　　 ：キャラコスメチケット　アイドリッシュセブン　Vol.2


　　　　　( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924484000 )


・販売日 　　 ：先行予約 2025年12月22日(月) 11時～


　　　　　（ Vol.1　https://www.animate-onlineshop.jp/pn/+Vol.1/pd/3357259/ ）


　　　　　（ Vol.2 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/+Vol.2/pd/3357260/ )


一般発売 2026年5月25日(月)予定




＜共通項目＞


・価格　　 ：770円(税込)


・対象年齢　：15才以上


・セット内容：チケット風台紙付きマルチカラーパウダー　1個入り


・生産エリア：中国


・発売元　　：株式会社バンダイ クレアボーテ


・販売店 ：アニメイト、ドラッグストア、バラエティショップ等


※一部店舗では取り扱いのない場合があります。詳細は後日HPにて公開いたします。



IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.



※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。


※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。




■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは


CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。


『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい』そんな想いを込めて展開しています。




■アイドリッシュセブンとは


スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・タイアップ等、さまざまなメディアを通した、仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトとするメディアミックスプロジェクトです。


アプリは全世界で累計700万ダウンロードを記録し（※2025年7月時点）、2023年5月より公開された、全編ライブ構成の劇場公開映画である「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」は、興行収入約33億円、動員数約184万人を突破！


2025年8月20日に10周年を迎えました。