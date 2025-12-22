ORIHARA氏 × AIMPAD、アートと精度が融合したコラボレーションガラスマウスパッドを12月22日発売

合同会社ClutchAIMPAD1.5 ORIHARA Editionは、AIMPADシリーズが持つ操作性能に、ORIHARA氏のアートデザインを融合させた特別モデルです。

自分の殻を打ち破れ。

オリジナルゲーミングデバイスブランド「A5」を展開する合同会社Clutchは、

イラストレーター ORIHARA氏 とのコラボレーションモデルとなる

ガラスマウスパッド 「AIMPAD1.5 ORIHARA Edition」 を、

2025年12月22日（月）22:00（日本時間／JST） より

A5公式サイトにて販売開始いたします。

本製品は、ORIHARA氏の描く「殻を破る」という世界観を

AIMPAD1.5が持つガラスマウスパッドの操作性能と融合させた、

これまでにない “アート × デバイス” モデル として誕生しました。

【製品の特徴】

ORIHARA氏自身が色味や陰影、アクセントカラーまで細部を監修し、ガラス越しでも原画の意図が正確に伝わる表現を追求しています。■ORIHARA氏監修による色味・質感の再現

ガラスの内側（裏面）に高精細UV印刷を施すことで、擦れによる劣化を防ぎ、長期間にわたり鮮やかな表現を維持します。

本モデルでは、ORIHARA氏自身が原画の色味・影の深度・アクセントカラーに至るまで細部を監修。

複数回の色校正を経て、ガラス越しでも原作の意図が正確に伝わる仕上がりを実現し、デスク上にアートピースが存在するような独特の質感を生み出します。

素早くスムーズな滑り出し、思い通りに止まる滑走面■ガラス厚1.5mm、滑り出しが軽くコントロール性に優れた操作面

AIMPAD1.5から続く開発理念を継承し、

スムーズな初動と止めやすいコントロール性を両立したノンコーティング仕様のガラスマウスパッドです。

FPSタイトルで求められる微細なエイム調整にも適しており、競技レベルの操作感を実現します。

※印刷はガラスの裏側（内側層）に施されており、滑走面はノンコーティング仕様です。

ガラス厚1.5mm、グリップ合計2.5mmの超薄型■薄さと快適性を両立した設計

ガラス厚1.5mm、グリップを含めた全体厚は約2.5mm。

机上での段差を抑え、長時間のプレイでもストレスを感じにくい設計です。

デスクサイズやプレイスタイルに合わせて選べる２種類のサイズ展開■サイズ展開

490 × 420 mm

（FPSなど広い操作域が必要なプレイヤー向け）

270 × 230 mm

（省スペース環境向け）

デスクサイズやプレイスタイルに合わせて選択可能です。

490x420mmサイズは激しい操作でも滑りにくいハニカム構造のシリコン製ベースを採用■新設計 ハニカム型シリコンベース

490 × 420 mm サイズには、新設計のハニカム（蜂の巣）構造シリコンベースを採用。

激しいマウス操作でもズレを抑え、安定したグリップ性能を提供します。

購入後すぐ利用を開始出来るセット内容■同梱品

オリジナルステッカー ×1（135 × 115 mm）

FrostEdge マウスソール 2種（Momentum / Precision）クリーニング用マイクロファイバークロス

本体左下には 初回製造（Drop1）限定のシリアルコード を印刷しています。

本体左下にシリアルコード付属（初回製造限定）■Drop1（初回）限定シリアルコード付

初回製造限定でシリアルコードが印刷されています。

ORIHARA氏イメージ■ORIHARA氏略歴

Adoを筆頭にデジタル上に生きている人間のイメージディレクターを得意とする。

現代のヘアメイクでありスタイリストである。

イラストレーター面では妖しさ、美しさ、儚さなどの反面力強い眼や特徴的な影、仄暗さのある絵を得意とする。

【ガラスマウスパッドとは】

アルミニウムとシリコンを主成分とする高性能な強化ガラス（アルミノシリケートガラス）を採用したマウスパッドです。布やプラスチック製品よりも製品寿命が長く、メンテナンスが容易である事からプロゲーマーの利用者も多い。

【ラインナップ・価格】

● 490mm × 420mm

販売価格：17,800円（税込・送料込）

● 270mm × 230mm

販売価格：9,800円（税込・送料込）

※海外発送は地域別送料・関税が発生します。

【発売日】

2025年12月22日（月）22:00（日本時間／JST）

A5公式サイトにて発売

https://www.a5onlinestore.com/(https://www.a5onlinestore.com/)

製品ページURL

https://www.a5onlinestore.com/products/glass-mousepad-orihara

※販売時間に公開予定

■A5とは

A5は「真剣勝負を支える最高のデバイスを」をモットーに、プロゲーマーをはじめとし、ゲームファンの意見を取り入れた、プレイヤーファーストなゲーム関連製品を企画開発しています。



公式ストアURL ： https://www.a5onlinestore.com/(https://www.a5onlinestore.com/)

A5公式X ： https://twitter.com/A5onlinestore(https://twitter.com/A5onlinestore)

■合同会社Clutch とは

お客様と良質なモノをつなげ、趣味から生活までお客様のモチベーションを最大限に高めていくそんな「楽しさ伝達企業」を目指しています。