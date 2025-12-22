セメダイン主催イベント「高専ロボコンをふりかえる会2025」開催！　～全国大会解説者・副審が登壇。映像で振り返る、高専生の技術力～

セメダイン株式会社

セメダイン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：水澤伸治）は、2026年1月17日（土）、渋谷ソラスタコンファレンス（東京都渋谷区）にて、リアルイベント「高専ロボコンをふりかえる会2025」を開催いたします。

今回はシリーズ初となる「公開収録」形式で開催。全国大会解説者の花守拓樹氏をはじめとする豪華ゲストを迎え、高専ロボコン2025全国大会（第38回大会）の映像を振り返りながら、技術の裏側や学生たちの熱狂が生んだ激闘の数々を全力で語り尽くします。専門的な知識がなくても楽しめる内容となりますので、ロボコンを見たことがない方や初心者の方もお気軽にご参加ください。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90367/table/51_1_d8a0c388a77c86051cf7ab547f371970.jpg?v=202512221152 ]

【セメダイン株式会社について】

セメダインは「つけるが、価値。」をミッションとし、カネカグループの一員として、モビリティ、インダストリー、エンジニアリング、コンストラクションの各分野で、接着技術をものづくりのソリューション技術として提供し、設計と現場のイノベーションに貢献しています。また、ものづくり人材の育成を願い、「高専ロボコン」「小学生ロボコン」のイベント協賛を通じ、未来のエンジニアを支援する活動も行っています。