1600lmの爆光！平均評価4.6超・楽天ランキング3冠達成のリモコン機能付「MTK LEDランタン」が新ロゴデザインに。人気定番カラーに新色2色を加え、全5色のラインナップに拡大！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

MTK LEDランタンは、ECサイトで平均評価4.67点以上、さらに楽天ランキング3冠を達成した実績を持つロングセラーモデルです。この度、製品の品質向上とブランド確立を目指してロゴを印字した新デザインへ移行するとともに、お客様の設置時の不便を解消する滑り止めシリコン搭載。

詳しくはこちら :https://item.rakuten.co.jp/axzes/ml31-wh/

アウトドアから防災まで、これ一台で完結する高機能

・最大1600ルーメンの爆光

ファミリーキャンプのメインランタンとしてサイト全体を明るく照らします。

・モバイルバッテリー機能

寒冷下でスマートフォンのバッテリー消耗が早まるという冬の特性を考慮し、災害時やアウトドアでの緊急時に、本体のバッテリーを使って充電が可能（USB出力対応）。生命線となる通信手段を確保します。

災害リスクが高まる今、コンパクトでモバイルバッテリー機能を備えた本製品は、アウトドアユースだけでなく、非常時の防災グッズとしてもお客様の生活を支えます。

「リモコン機能」と「滑り止めシリコン」

・リモコン機能の利便性と信頼性

リモコン機能は本製品の最大の強みです。

技適認証済みの専用リモコンで、手の届かない高い場所に設置した場合や、テントに入ってからでも遠隔でON/OFF、調光、調色（3色）、そして非常時に役立つSOS信号の発信まで操作が可能です。

・滑り止めシリコン

ランタン本体のマグネット部分の表面にシリコンを配置し、設置面との摩擦を強化。垂直な面や振動が多い場所でも滑りにくく、より安定した固定を実現しました。

カラーラインナップの拡充

人気のホワイト、サンドベージュ、カーキの定番カラーに加え、今回はチャコールグレイとアイビーグレイの2色が新登場。トレンドを反映した全5色の幅広いラインナップでお客様のアウトドアスタイルを彩ります。

MTK

LEDランタン／ML31

＜リモコン機能付きタイプ＞

セット内容

・LEDランタン本体

・ハードケース

・専用リモコン

・ベルト

・三脚用延長ネジ

・カラビナ

・充電ケーブル

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)